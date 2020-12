Futuros carros elétricos Hyundai e Kia serão capazes de carregar outros

Os fabricantes de automóveis estão a introduzir cada vez mais os carros elétricos na sua oferta. Apesar de não haver já muitos segredos sobre estas tecnologias usadas, as marcas introduzem algumas novidades para cativar o consumidor. Assim, a Hyundai e Kia querem que os seus carros elétricos possam eles próprios carregar outros da mesma marca, caso precisem de energia.

A tecnologia está a mudar o conceito de automóvel na sua raiz mais tradicional. Além de um dia poderem ser totalmente autónomos, os carros poderão partilhar energia.

Hyundai e Kia desenvolvem novo chassi para carros elétricos

A Hyundai e Kia lançaram vários carros elétricos baseados em modelos existentes de combustão interna. Contudo, agora as duas marcas elevam a fasquia ao próximo nível. A nova Global Modular Platform (E-GMP) será a base para os novos veículos que, ao contrário das versões anteriores, serão projetados de raiz para serem elétricos. A empresa sul-coreana já sugeriu o E-GMP antes, mas agora forneceu detalhes concretos antes do lançamento da plataforma em 2021.

Como todas as plataformas de veículos modernos, o E-GMP será muito mais versátil do que um chassi básico. Assim, a plataforma poderá ser usada para tudo, desde berlinas até aos SUVs, carros comuns, até a modelos de alto desempenho que podem acelerar dos zero aos 100 km/h em 3,5 segundos e atingir a velocidade máxima de 257 km/h, de acordo com Hyundai.

A maioria dos modelos atuais da Hyundai e Kia são baseados em plataformas de tração dianteira. Contudo, o E-GMP tem tração traseira por padrão, com um único motor elétrico montado no eixo traseiro. Além disso, estará também disponível um sistema de tração integral, que usará um segundo motor no eixo dianteiro. No entanto, o sistema será capaz de desligar o motor dianteiro quando a tração extra não for necessária.

Segundo a Hyundai, isso será importante para aumentar a eficiência ou para aproveitar os benefícios da utilização da tração traseira.

Carro elétrico capaz de carregar outro carro elétrico

Seguindo as pistas deixadas pela Tesla, a bateria será montada sob o piso, para maximizar o espaço dos passageiros e diminuir o centro de gravidade. Então, o E-GMP usa um módulo de bateria padronizado, o que facilita o fabrico de estruturas de diferentes capacidades dependendo do veículo.

A Hyundai referiu que o alcance máximo será de 500 Km de autonomia no ciclo de testes WLTP mais tolerante usado na Europa. Contudo, usando um número equivalente do procedimento de teste da Agência de Proteção Ambiental provavelmente seria um pouco menor.

O E-GMP também pode acomodar um sistema de carregamento de 800 volts, permitindo uma carga de 80% em 18 minutos, de acordo com a Hyundai. Também é capaz de carregar bidireccionalmente, permitindo que um carro elétrico forneça energia de emergência durante uma queda de energia, ligue a eletrônica num acampamento ou até mesmo, disse a Hyundai, carregue outro carro elétrico. É o equivalente EV de deixar alguém sugar um pouco de gasolina do seu tanque.

O primeiro veículo de produção baseado no E-GMP será o Ioniq 5, da nova marca específica para EV da Hyundai. Com lançamento previsto para 2021, o Ioniq 5 é um pequeno hatchback com estilo retro inspirado no carro-conceito Hyundai 45. A Kia também revelará um carro elétrico baseado no E-GMP em 2021, o primeiro de sete novos modelos elétricos que planeia lançar em 2027. Em 2025, a Kia espera que os EVs representem 20% das suas vendas globais.

Plataforma pensada nos carros autónomos e nos robôs táxi

Segundo referiu à imprensa Albert Biermann, chefe da divisão de P&D da Hyundai, o E-GMP também será usado para futuros os carros elétricos de luxo da linha Genesis, bem como para um “robô táxi” autónomo projetado para uso em frota. A empresa também continuará a vender modelos como o Hyundai Kauai e Kia Niro, que são versões totalmente elétricas de carros a gasolina ou híbridos.

As economias de escala proporcionadas por uma única plataforma semelhante a Lego têm se mostrado atraentes à medida que as montadoras procuram fazer a transição para veículos elétricos. Conforme temos visto, a Volkswagen tem a sua plataforma MEB, a Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi tem CMF-EV e a General Motors tem a sua arquitetura BEV3 e sistema de bateria Ultium.

Em resumo, usar os mesmos blocos de construção para vários veículos mantém os custos baixos, e deve facilitar o lançamento de um grande número de novos carros elétricos.