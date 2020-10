Renault: Novo SUV elétrico será apresentado dentro de dias baseado no conceito Morphoz

A Renault está a desenvolver o seu próximo SUV elétrico baseado na nova plataforma CMF-EV. Conforme mostramos em março passado, esta plataforma traz linhas futuristas e algumas ideias totalmente revolucionárias. Agora, o construtor francês irá apresentar um novo veículo dentro deste conceito entre os dias 15 e 27 de outubro no evento eWays.

O ponto alto será mostrar ao mundo todas as suas novidades relacionadas à área de mobilidade elétrica. O SUV será então mostrado, mas só chegará ao mercado em 2021.

Será uma espécie de Renault Captur 100% elétrico com inspiração Morphoz?

Até ao momento, muito poucos detalhes foram dados sobre este lançamento. Contudo, sabe-se que a marca francesa, tendo os últimos rumores como certos, baseará o novo B-SUV na sua proposta no protótipo Morphoz apresentado no início deste ano.

Portanto, este terá um tamanho semelhante ao do Kadjar e terá um comprimento de corpo de 4,46 metros. A marca gaulesa quererá colocar este carro para concorrer com propostas como o Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4, além das novas propostas do grupo Hyundai-KIA. Além deste marcar de segmento, o modelo irá tornar-se num exemplo de uma nova direção em design por parte da Renault.

Aspetos técnicos de um SUV elétrico Renault

Não será difícil adivinhar que este novo carro terá elementos como luzes LED compostas por tiras finas, que lhe darão um aspeto muito moderno. Aliás, este toque tem sido característico nos modelos de última geração, onde apareceram as linhas finas na parte dianteira e traseira. Terá também umas cavas de rodas avantajadas, uma traseira com elementos visuais bem vincados e muita luz.

Sim, o destaque para a luz prende-se sobretudo com o seu teto de vidro infinito, que lhe permitirá, além de usufruir dos benefícios estéticos, oferecer uma elevada luminosidade no seu interior.

Se do lado estético há apenas algumas pistas, ainda que sem confirmação oficial, no aspeto mecânico são apenas singelas pistas. No entanto, tudo sugere que o grupo não irá seguir a estratégia falhada de dividir componentes e configurações com os seus parceiros Nissan, pelo que se espera que o SUV Renault adote a proposta Ariya em maior ou menor grau.

Portanto, isso significaria configurações monomotor ou bimotor, com potências entre 215 e 389 cv, e baterias entre 63 kWh e 360 km de alcance WLTP. Além disso, poderá haver também um topo de gama com 87 kWh e 500 km de alcance homologado.

Este é um lançamento há muito esperado que combinará o design, a qualidade do novo Renault e um sistema de propulsão e baterias sem descontinuidades. Tudo isto permanece por confirmar e também por ser visto a um preço que na sua versão de acesso não deve exceder de longe os 40.000 euros em que o seu concorrente mais próximo se coloca. Já o topo de gama deverá ter um preço entre os 43 e 45 mil euros.

