Combustíveis: Vêm aí descidas e subidas! Saiba o que muda…

O ano de 2024 começou com várias subidas nos transportes, portagens (com descidas em alguns troços), etc. No que diz respeito aos combustíveis, os preços mantêm-se elevados e com o novo ano há subidas e descidas, mas...

Combustíveis: Gasóleo desce 0,5 cêntimos. Gasolina sobre 0,5 cêntimos

Mais uma sexta-feira e mais uma previsão dos valores para a gasolina e gasóleo. Segundo dados recentes, há boas e más notícias para a próxima semana, pois o preço por litro do gasóleo vai baixar e o preço da gasolina vai subir, mas a subida e descida é quase residual.

A partir de segunda-feira, “a evolução das cotações em euros aponta para uma desvalorização do preço do ‘diesel’ em até meio cêntimo por litro, enquanto a gasolina 95 deverá registar uma subida na mesma proporção”, adiantou fonte de uma petrolífera à Executive Digest.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online.