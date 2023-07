Apreendido detetor de radar em veículo que circulava na A23

A GNR apreendeu na A23, em Torres novas, um aparelho detetor de radar que se encontrava instalado num veículo e cujo uso é sancionado com uma coima. A utilização deste tipo de equipamentos é proibida e vai dos 500 aos 2500 euros.

Uso de detetor de radar pode dar multa de 2500 euros

No seguimento da ação foi efetuada uma abordagem à viatura que ali circulava e que tinha instalado um aparelho detetor de radar, procedendo-se à identificação do seu condutor e à elaboração do respetivo auto de contra-ordenação. O aparelho foi apreendido por militares do Destacamento de Trânsito de Santarém.

“No âmbito de uma ação de patrulhamento e fiscalização rodoviária direcionada para o controlo de velocidade na Autoestrada n.º 23 (A23), os militares da Guarda detetaram um veículo em circulação que tinha instalado um aparelho detetor de radar. No seguimento da ação foi efetuada uma abordagem à viatura, procedendo-se à identificação do seu condutor, à elaboração do respetivo auto de contraordenação e à apreensão do aparelho”, explica a GNR em comunicado.

A GNR alerta que “a instalação e utilização de quaisquer aparelhos, dispositivos ou produtos suscetíveis de revelar a presença ou perturbar o funcionamento de aparelhos destinados à deteção ou registo de infrações, é sancionado nos termos do Código da Estrada, com uma coima de 500 a 2 500 euros e com a perda dos objetos”.