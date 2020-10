Hummer 100% elétrico já foi revelado! Veja as espetaculares imagens

Como facilmente se percebe, as marcas de veículos automóvel têm vindo a apostar no segmento elétrico. A Tesla tem sido a fabricante referência neste segmento e, nesse sentido, são várias as marcas que acompanham as estratégias da empresa americana.

Lembra-se da Tesla Cybertruck? A General Motors ataca e acaba de anunciar o novo Hummer 100% elétrico.

Durante um streaming esta terça-feira, os executivos da General Motors subiram ao palco virtual e revelaram o primeiro novo modelo Hummer que agora é totalmente elétrico, o GMC Hummer Edition 1.

Das muitas características, destaque para a cabine dupla de 4 portas e, como é natural, tração às quatro rodas. O novo GMC Hummer chega com três motores elétricos e uma performance incrível.

Segundo as informações, consegue chegar dos 0 aos 100 100km/h em apenas três segundos e tem uma potência estimada de cerca 1000 cv. Destaque também aos os 1.590 kgfm de binário máximo.

Relativamente à autonomia, a Hummer 100% consegue fazer 563km com apenas uma carga. Tal é possível graças às baterias Ultium da própria GMC. A empresa revelou ainda que é possível fazer uma carga para 160km em apenas 10 minutos.

Veja o novo Hummer 100% em vídeo

Preços e disponibilidade

O Hummer EV Edition 1 chegará apenas em 2021 ao mercado americano e terá um preço base na ordem dos 80 mil dólares (cerca de 60 mil euros). Tendo em conta o historial da marca, este veículo promete agitar o mercado do segmento automóvel. No entanto, a marca lançará outras versões em 2022, 2023 e 2024.