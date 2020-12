COVID-19: Vacina da Pfizer chega a Portugal em janeiro

Com o processo já avançado no que diz respeito à autorização das vacinas, o momento é de definir os primeiros passos para a sua administração. No próximo dia 29 de dezembro, a comercialização condicional da vacina da farmacêutica deverá ser aprovada devendo chegar ao nosso país logo no início de janeiro.

A primeira tranche poderá servir para vacinar 300 mil pessoas. Saiba onde vai ficar armazenada.

Custo com a vacina poderá atingir os 200 milhões de euros

A ministra da Saúde, Marta Temido, referiu esta quarta-feira que a vacina contra a COVID-19 deverá chegar já janeiro. A vacina será gratuita, facultativa e administrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Sobre a hipótese de a vacina ser dada nos centros de saúde ou em grandes centros de vacinação menos descentralizados, Marta Temido referiu que seria através do SNS, apontando dois cenários possíveis:

Um primeiro momento em que haverá um contexto de maior escassez no acesso a vacinas e, portanto, também à semelhança daquilo que outros países têm estado a planear será um cenário mais controlado, mas depois admitimos que ao longo do ano de 2021 passemos para um cenário de maior abrangência com mais doses disponíveis e também maior expansão dos pontos de administração. Num cenário extremo de final de ano é equacionável que haja uma distribuição muito mais descentralizada do que num momento inicial

Marta Temido admitiu ainda que o processo de vacinação será longo e que os portugueses não se podem “afastar das regras” a que se têm habituado. A ministra da Saúde referiu ainda que “aquilo que estimamos que possa vir a ser o montante global associado às vacinas para o nosso país poderá atingir os 200 milhões de euros e ultrapassar as 22 milhões de doses de vacinas”.

Sabe-se ainda que a vacina deverá ficar armazenada em Coimbra, local que o Governo indicou para o armazenamento geral de todas as vacinas contra a COVID-19. A distribuição pelo país deverá ser feita por via terrestre no continente e via aérea para as regiões da Madeira e Açores.

De acordo com o contrato realizado com a União Europeia, os estados-membros irão receber 25 milhões de vacinas numa primeira tranche que poderá ir até aos 200 milhões. Já hoje a vacina da Pfizer foi aprovada no Reino Unido.

Ainda que esta vacina tenha de ser mantida a temperaturas muito baixas (-70ºC), a Pfizer garante que pode ser armazenada até cinco dias a temperaturas mais elevadas, entre 2 e 8ºC.

Segundo algumas informações, o preço das vacinas será:

Pfizer : 17 euros por dose (necessárias 2 doses)

: 17 euros por dose (necessárias 2 doses) Moderna : 27 a 31 euros (necessárias 2 doses)

: 27 a 31 euros (necessárias 2 doses) Astrazeneca : 3 a 4 euros (necessárias 2 doses)

: 3 a 4 euros (necessárias 2 doses) Johnson & Johnson : 8,5 euros (1 dose)

: 8,5 euros (1 dose) Vacina Sputnik V: 8 euros (2 doses)

