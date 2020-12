Radiotelescópio mapeou 3 milhões de galáxias distantes em 300 horas

O Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), radiotelescópio desenvolvido e operado pela CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), agência científica da Austrália, conseguiu criar um novo atlas do Universo.

Para isso, o ASKAP “rastreou” cerca de 3 milhões de galáxias em apenas 300 horas (12,5 dias). O super radiotelescópio criou uma espécie de “Google maps” dos cosmos.

Radiotelescópio tem tecnologia de ponta…

De acordo com o que foi revelado, das galáxias identificadas pelo ASKAP, aproximadamente cerca de um 1 milhão são inéditas para os investigadores da área. Larry Marshall, um dos investigadores e chefe-executivo da CSIRO referiu que este radiotelescópio faz uso do que há mais inovador ao nível da tecnologia e da ciência para responder a perguntas antigas sobre os mistérios do Universo.

Num tempo em que temos acesso a dados mais do que nunca, o ASKAP e os supercomputadores que o suportam disponibilizam percepções incomparáveis. Para tal usam ferramentas que vão “ancorar” o nosso futuro baseado em dados, para melhorar a vida de todos.

De acordo com a Revista Galileu, o que torna o radiotelescópio australiano diferente é o seu amplo campo de visão, que o permite tirar imagens panorâmicas com alto nível de precisão e detalhes. Em observações feitas no deserto do oeste do país, a equipa da CSIRO conseguiu analisar 83% de todo o céu.

Para se ter ideia, um dos supercomputadores do ASKAP converteu os dados em radioimagens 2D com um total de 70 mil milhões de pixeis. Além disso, surveys semelhantes do céu noturno levaram cerca de 10 anos para serem concluídos com outros equipamentos.

Leia também…