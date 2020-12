Promoções de Fim de Ano invadem a Playstation Store

Com o aproximar do Natal e do final deste ano de 2020, a Sony Playstation anunciou o lançamento duma promoção de Fim de Ano na sua loja virtual, a Playstation Store.

São vários os jogos com descontos interessantes. Venham conhecê-los.

Já nos encontramos no último mês do ano e com ele, surgem promoções e descontos a apelar ao espírito mais consumista, que se encontra mais desperto nesta altura do ano.

A Sony Playstation revelou o lançamento da sua Promoção de Fim de Ano na Playstation Store e são vários os jogos de qualidade com descontos interessantes e que estará ativa até 22 de dezembro.

Entre as ofertas disponíveis, gostaríamos de destacar Death Stranding, um jogo de Hideo Kojima que decorre num open-world massivo e que desafia os limites do género de ação e aventura.

“O jogo e a sua narrativa vai-nos conquistando aos poucos, pelo que aconselho vivamente.“

Por outro lado, a Edição Digital Deluxe de God of War, também se encontra em promoção. Uma aventura épica de ação na qual Krato, vivendo como um homem mortal e longe da sombra dos deuses, terá de se adaptar a terras desconhecidas, a ameaças inesperadas e a uma segunda oportunidade de ser pai.

“Com cenários majestosos e uma atenção ao detalhe sem precedentes, God of War oferece-nos uma experiência única num mundo repleto de criaturas mágicas e deuses poderosos.“

Por fim, também encontramos em promoção o fabuloso jogo da Rockstar, Red Dead Redemption 2 que se encontra com desconto na sua edição Ultimate Edition. Red Dead Redemtpion 2 é um daqueles casos crónicos de jogo que, surge com bastante frequência nestas oportunidades pontuais, mas, que teima em demorar a estabilizar o seu preço num valor mais baixo.

Jogos em destaque na Promoção de Fim de Ano:

Seguem abaixo alguns jogos em destaque nesta promoção, sendo que há mais com descontos e que podem ser encontrados na Playstation Store.

Death Stranding: Antes 69,99€ passa a 19,99€.

God of War Digital Deluxe Edition: Antes 29,99€ passa a 19,99€

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition Antes 99,99€ passa a 34,99€.

Assassin’s Creed Odyssey: Antes 69,99€ passa a 19,59€.

Assassin’s Creed Origins: Antes 69,99€ passa a 15,39€.

Assassin’s Creed Unity: Antes 29,99€ passa a 11,99€.

Control Antes 29,99€ passa a 17,99€.

Dead by Daylight: Special Edition: Antes 29,99€ passa a 11,99€.

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition: Antes 59,99€ passa a 23,99€.

Dragon Ball FighterZ: Antes 69,99€ passa a 11,19€.

Dragon Ball Z Kakarot Deluxe Edition: Antes 89,99€ passa a 44,99€.

Far Cry 3 Classic Edition: Antes 29,99€ passa a 10,19€.

House Flipper: Antes 24,99€ passa a 16,24€.

Injustice 2 – Legendary Edition: Antes 54,99€ passa a 23,64€.

JUMP FORCE – Deluxe Edition: Antes 97,99€ passa a 19,59€.

Monster Hunter World: Antes 19,99€ passa a 14,99€.

Ratchet & Clank: Antes 19,99€ passa a 9,99€.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Antes 29,99€ passa a 5,99€.

Uncharted O Legado Perdido: Antes 19,99€ passa a 9,99€.

E são estes os principais destaques das Promoções de Fim de Ano que a Playstation Store terá ativas até 22 de dezembro.

No entanto, esta é apenas uma amostra, existindo muitos mais jogos com desconto, tal como podem ver aqui.