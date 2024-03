WhatsApp está cada vez mais perto de se integrar com outros serviços de mensagens

Há muitas mudanças a caminho do WhatsApp para os próximos dias. Esta app terá de se integrar com outros serviços de mensagens, resultado da implementação do DMA (Lei dos Mercados Digitais). A um ritmo elevado surgem novidades que mostram como esta integração está quase pronta. Vejam o que surgiu, entretanto, neste campo.

As novidades da DMA no WhatsApp

A DMA vem mudar a oferta de serviços e apps na Europa. As regras são claras e procuram trazer uma integração única destes serviços, acabando com monopólios e o controlo que por vezes existe neste campo. Não será aplicado a todos, mas será algo que irá criar uma união única na área das mensagens, por exemplo.

O WhatsApp é uma das apps que terá de se adaptar e, havendo já muito preparado para o dia da mudança. O mais visível será a integração com outros serviços de mensagens, algo que a DMA obriga e que terá de ser cumprido desde o primeiro momento.

Com muito já feito, como temos mostrado, há ainda pormenores importantes a serem preparados para uma das próximas atualizações. As mais recentes novidades mostram dois pontos que os utilizadores vão poder usar para gerir esta capacidade e para ter ainda mais informações sobre a sua utilização.

Controlar acesso dos serviços de mensagens

No primeiro caso, os utilizadores vão poder ver alguma informação sobre as pessoas com quem conversam. Como os nomes e as fotografias dos perfis não estão disponíveis nas conversas de terceiros, o WhatsApp mostrará a foto do perfil padrão e o nome da app de terceiros que deu origem à conversa.

Já no segundo caso, temos o controlo total desta integração. Os utilizadores são livres de ativar ou não esta opção e isso está nas configurações. Isto é importante porque é exigido pelo Artigo 7 da DMA. Além disso, o WhatsApp desenvolve uma opção para permitir escolher que apps podem comunicar, dando um controlo completo na integração com outros serviços de mensagens.

Estas novidades, ainda em desenvolvimentos, mostram como o WhatsApp se prepara. Será uma mudança radical e que abrirá o serviço de mensagens da Meta de uma forma única. Claro que, como revelado muitas vezes, esta é uma mudança que apenas estará acessível aos utilizadores que usem o serviço na Europa.