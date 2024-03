Windows 11: Microsoft vai começar a insistir com utilizadores do Windows 10 para migrarem

O Windows 10 chega ao fim da sua vida no dia 14 de outubro de 2025. A Microsoft estabeleceu essa data como limite e deixará de prestar suporte nesse momento. A ideia é que todos migrem para o Windows 11 e assim mantenham um sistema. Agora, a Microsoft aumentará os alertas a incentivar os utilizadores do Windows 10 a migrarem para o Windows 11.

Dentro de alguns dias a Microsoft mudará a sua posição no que toca à migração do Windows 10 para o Windows 11. A empresa quer que todos os utilizadores do último sistema migrem para o mais recente, garantindo a todos que estão a usar a versão mais atualizada e com todas as novidades.

Como já o mostrou no passado, alerta os utilizadores para a necessidade da atualização por meios nem sempre aceitáveis. Os alertas são apresentados, muitas vezes interrompendo em momentos que os utilizadores estão a trabalhar e a usar o sistema, algo que ninguém pretende.

Agora, com a chegada da próxima atualização mensal de segurança, o Windows 10 irá mudar novamente neste campo. Os alertas vão passar a ser mais frequentes e começar a surgir em versões que até agora não recebiam os alertas que recomendam a mudança e a atualização.

Estas notificações vão começar a ocupar a totalidade do ecrã dos utilizadores e explicar os benefícios da mudança para o Windows 11. Estes explicam que o processo será silencioso e que acontecerá sem que o utilizador seja interrompido, ocupando apenas 4 GB de espaço.

Após receber a notificação, os utilizadores podem atualizar para o Windows 11 (versão 23H2) ou continuar a usar o Windows 10. Os utilizadores também terão a opção de agendar uma atualização do Windows 11 para continuar a usar o PC sem interrupções durante a transição.

Este processo não é novo e já tinha sido visto quando o Windows 10 chegou. Todos os sistemas, na altura, receberam estes alertas, quase forçando os utilizadores a migrar. Naturalmente que não foram bem recebidos e muitos utilizadores queixaram-se destas situações e dos problemas que causavam.