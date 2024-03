WhatsApp prepara integração com outros serviços de mensagens mas alerta para perigos

O WhatsApp prepara uma das maiores alterações de sempre para o seu serviço. Falamos da integração com outros serviços de mensagens, algo exigido pelo já famosa DMA (Lei dos Mercados Digitais) e que terá de ser aplicada até ao dia 6 de março. A novidade agora é que esta opção está quase pronta, mas o WhatsApp parece querer que não seja usada e alerta para os perigos.

Integração com serviços de mensagens está a chegar

Tendo sido identificada como uma app Gatekeeper pela União Europeia, o WhatsApp tem de se adaptar às regras que a União Europeia criou. Um dos pontos mais relevantes desta nova obrigação passa por abrir este serviço da Meta a outros players já presentes no mercado.

Este trabalho de adaptação já tinha sido visto em alguns pontos, sempre com o intuito de preparar a mudança. As primeiras interfaces foram vistas, com também, certamente, alterações para permitir a tão esperada integração com outros serviços de mensagens.

A mais recente versão de testes do WhatsApp, disponível no programa beta desta app, mostrou agora uma novidade. Este serviço deixa ver já a alguns utilizadores a mensagem com que irá anunciar o acesso de outros serviços de mensagens. Além disto, tem uma parte importante, onde os perigos e potenciais problemas são apresentados aos utilizadores.

DMA obriga o WhatsApp mas isso traz perigos

Este é um ponto importante e tenta mostrar que os utilizadores podem ter problemas se usarem esta integração. Uma vez que se vão ligar a serviços que o WhatsApp não controla, não é sua responsabilidade garantir a segurança do utilizador. Os pontos apresentados para sustentar esta questão estão aqui:

Está a conversar com uma pessoa fora do WhatsApp . Apps de terceiros usam um tipo diferente de cifra ponta a ponta.

. Apps de terceiros usam um tipo diferente de cifra ponta a ponta. Spam e abusos podem ser mais comuns em conversas de serviços de terceiros.

em conversas de serviços de terceiros. As apps de terceiros têm as suas próprias diretrizes e podem lidar com os dados do utilizador de maneira diferente.

Também em letras muito pequenas é mostrado que as conversas de terceiros são oferecidas a utilizadores na Europa, conforme exigido pelas novas regras da DMA. Claro que tudo fica nas mãos dos utilizadores, que depois podem ou não ativar esta funcionalidade. Espera-se que até ao dia 6 de março esta novidade esteja pronta para ser usada, ainda que de forma não completa.