Novos rumores apontam para mais um aumento de preços na Netflix

Os últimos meses têm sido muito positivos para a Netflix. O serviço de streaming de vídeo encontrou a forma de recuperar utilizadores e acabar com a partilha de contas, ainda que com desagrado dos utilizadores. Uma nova informação dá certo que a Netflix tem planos para voltar a aumentar os seus preços, algo que ninguém quer.

Pode estar a chegar um aumento de preços

Depois de muito tempo a perder no campo financeiro, a Netflix parece ter conseguido encontrar a sua fórmula de sucesso. Conseguiu recuperar muitos dos seus lucros, ao mesmo tempo que ganhava novos utilizadores ao impedir a partilha de contas entre pessoas.

Algo que também fez neste campo foi aumentar o preço dos seus planos, ao mesmo tempo que criou propostas baseadas em publicidade, para ter uma oferta mais alargada. Pensava-se que muitas destas medidas acabaria por excluir utilizadores, mas a verdade é que teve um efeito oposto.

Rumores recentes dão conta que os gestores da Netflix podem estar perto de aprovar um novo aumento generalizado dos preços em todos os seus planos. Esta informação vem de analistas de Wall Street, que concordam que a empresa quer aproveitar o momento para gerar mais receita por utilizador.

Contas da Netflix deixaram de ser partilhadas

O anúncio deverá acontecer muito em breve, ainda durante 2024, apesar de a Netflix já ter aumentado os preços no final do ano passado. A ser verdade, esta será a segunda mudança nos preços em apenas alguns meses. A Netflix parece não ter medo de perder utilizadores, tal como se tem visto depois das últimas mudanças.

O próprio co-CEO da Netflix, Greg Peters, confirmou isto na última apresentação de resultados da Netflix. O gestor afirmou que as mudanças, como a proibição de compartilhamento de contas ou a eliminação do plano básico mais barato, correram muito bem, até melhores do que o esperado pela empresa. Estes foram, na prática, aumentos ocultos de preços.

Estas novas medidas não parecer ser nada positivas para os utilizadores da Netflix. Claro que para a empresa é uma forma de aumentar os seus lucros e assim garantir a satisfação dos acionistas, que esperam que a empresa volte aos tempos em que era uma verdadeira fonte de rendimentos.