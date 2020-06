Análise: Samsung Galaxy S20 Ultra, a fotografia a 108 MP

O Samsung Galaxy S20 Ultra foi a grande surpresa do ano por parte de Samsung, principalmente pela sua câmara de 108 MP. Os muitos “megapíxeis” nunca tinham sido uma preocupação por parte da marca, no entanto, a pressão da concorrência parece ter falado mais alto.

Agora esta poderosa peça de tecnologia foi alvo de análise aqui no Pplware e hoje mostramos-lhe todos os seus pormenores.

Especificações gerais do Samsung Galaxy S20 Ultra

O Samsung Galaxy S20 Ultra partilha grande parte das especificações com o Samsung Galaxy S20+ já aqui analisado. Assim, vem equipado com o processador Samsung Exynos 990, de 7 nm composto por 8 núcleos 2×2,73 GHz Mongoose M5 & 2×2,50 GHz Cortex-A76 & 4×2,0 GHz Cortex-A55. Adicionalmente, vem com uma GPU Mali-G77 MP11.

Está disponível nas versões de 12 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB e ainda 16 GB + 512 GB. O modelo em análise é de 12 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e, posso já adiantar, que em termos de desempenho, não há nada que o distinga do S20+ que merça destaque.

Também o Ultra tem versões equipadas com Snapdragon 865 (7 nm), mas não estão disponíveis para o nosso mercado, como aliás é comum acontecer.

O ecrã “Infinity-O” com a câmara ao centro ao centro, tal como na versão Galaxy Note, é algo que causa menor distração que na versão S10+. Este ecrã é Dynamic AMOLED 2X de 6,9 polegadas, com uma resolução de 1440 x 3200 píxeis, proporção de 20:9 e uma densidade de pontos por polegada de 511 ppp.

Considerando esta resolução nativa, QuadHD+, a taxa de atualização é de 60Hz, mas em FullHD+ é conseguida uma taxa de atualização de 120 Hz, tal como acontece com o Galaxy S20+.

As câmaras surgem como o grande destaque do smartphone. Samsung Galaxy S20 Ultra chega, portanto, com 5 câmaras, cada uma delas com as suas especificações e propósito. Assim, na traseira existem 4 câmaras e na frente apenas 1.

Câmaras traseiras:

108 MP com abertura f/1.8 – grande angular de 26 mm (PDAF, OIS)

48 MP com abertura f/3,5 – periscópio de 103 mm (PDAF, OIS, zoom ótico 4x, zoom hibrido até 10x e zoom digital até 100x)

12 MP com abertura f/2.2 – ultra grande angular de 13mm (vídeo super estável)

0,3 MP com abertura f/1.0, câmara TOF 3D VGA

Vídeo: 4320p@24fps, 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+, gyro-EIS e OIS, gravação em dual-vídeo

Câmara frontal:

40 MP com abertura f/2.2 – grande angular 26mm (Dual Pixel PDAF)

Vídeo: 2160p@30/60fps, 1080p@30fps

O Galaxy S20 iniciou uma nova era na linha S… o fim do jack de áudio de 3,5mm. É algo que não é propriamente uma novidade associada aos topos de gama da marca. Adicionalmente, ainda na questão do som, vem com dois altifalantes que reproduzem som em stereo e, além disso, ainda oferece tecnologia Dolby Atmos com AKG sound. De notar que o altifalante colocado acima do ecrã passa bastante despercebido na estrutura.

Além dos dois microfones comuns que oferece, nas laterais superior e inferior, vem ainda com um terceiro microfone, posicionado no módulo das câmaras traseiras. O que não é novidade é a boa qualidade de som captado por este conjunto de microfones.

O S20 Ultra vem equipado com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, USB tipo-C 3.2. Conta-se ainda o sensor de impressões digitais ultrassónico integrado no ecrã, o acelerómetro, giroscópio, sensores de proximidade e luminosidade, bússola e barómetro.

Por fim, a bateria é enorme, com uma capacidade de 5000 mAh. Tem também tecnologia de carregamento rápido a 40 W e carregamento sem fios a 15 W. Além disso, ainda permite carregar outros dispositivos sem fios a 9 W através do Wireless PowerShare.

De referir que vem disponível nas cores preto cósmico e cinza cósmico, nas versão 5G, por 1.379,90 €.

Na caixa

O conteúdo não foi alterado face aos modelos anteriores. Vem assim com:

Samsung Galaxy S20 Ultra

Manual de instruções rápidas

Clip para abrir o slot de cartões

Adaptador de corrente

Cabo USB Tipo-C/USB Tipo-C

Auriculares com fios

Construção e Design

Ao contrário do Samsung Galaxy S20+ que se destacava pela a sua leveza, o Ultra é um smartphone bastante mais pesado e com mais 1 mm de espessura, o que se nota logo na primeira utilização.

Há assim que referir que o smartphone pesa 222 g e tem como dimensões 166,9 x 76 x 8,8 mm. Quanto ao ecrã, é de 6,9 polegadas, ocupando uma área frontal de 89,9 %.

O Samsung Galaxy S20 Ultra tem uma construção em vidro e metal. O vidro da frente e traseira têm proteção Gorilla Glass 6. A estrutura em metal é pintada à cor da capa traseira, neste caso de cinzento.

Seguindo a linha do Note, no ecrã a câmara surge ao centro em cima, uma posição agradável que não coloca em causa a visualização de conteúdos multimédia.

Um olhar pelas laterais

A linha Galaxy S20 já não inclui o botão exclusivo para a Bixby, ainda que o assistente não deixe de estar presente. Vem com idioma em Português, ainda que do Brasil, e para a ativar basta um toque longo no botão Power. Ao lado deste botão Power vem o botão de volume.

Continuando a percorrer as laterais deste smartphone, em cima encontra-se um microfone e o slot para cartões (nano-SIM + nano-SIM/microSD). Já em baixo, vem outro microfone, a porta USB Tipo-C e ainda um altifalante. O segundo altifalante está colocado entre o vidro do ecrã e a estrutura metálica de uma forma extraordinariamente discreta.

As câmaras traseiras que se destacam

As linhas curvas acompanham as extremidades do vidro e o grande destaque vai para o módulo das câmaras, completamente redesenhado face aos modelos anteriores e mesmo distinto dos outros Galaxy S20. Este módulo inclui as quatro câmaras, um flash LED e ainda um terceiro microfone.

De referir apenas, que de forma impercetível, o ecrã inclui ainda o sensor de impressões digitais e os sensores de luminosidade e proximidade.

O ecrã a 120Hz

O S20 Ultra vem com ecrã de 6,9 polegadas, com uma tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Oferece HDR+ e Always-on Display. Até aqui pouco há de novo. No entanto, neste smartphone temos um ecrã com uma taxa de atualização de 120 Hz, quando configurado na resolução FullHD+. Em QuadHD+ a taxa de atualização é a comum de 60Hz.

A alta taxa de atualização faz com que os movimentos e as animações no ecrã surjam de uma forma ainda mais fluida e realista.

Para muitos esta poderá nem ser uma diferença assim tão notória. Mas em ambiente de jogo ou mesmo a assistir a filme de alta resolução, é realmente é percetível a diferença.

O Sensor de impressões digitais e a segurança

Este Samsung Galaxy S20 Ultra inclui um sistema de segurança que combina os tradicionais códigos PIN, palavra-passe, padrão e ainda os biométricos de reconhecimento facial e impressões digitais.

O reconhecimento de rosto é feito apenas por captura de imagem da câmara, ou seja, não inclui o sistema de sensores conhecidos de sistemas de reconhecimento facial mais avançados como os da Apple ou da Huawei. Por este motivo, não é um sistema de bloqueio tão seguro como os outros disponíveis, uma vez que uma fotografia, vídeo ou simplesmente um rosto de uma pessoa parecida poderão ser utilizados para desbloquear o smartphone.

Poderá perceber melhor como funciona através do seguinte vídeo:

Já o sensor de impressões digitais revela-se uma forma de desbloqueio bastante segura, uma vez que não se limita à informação da primeira camada de pele. A natureza 3D desta técnica de captura torna-a numa alternativa ainda mais segura relativamente aos sensores capacitivos.

Samsung One UI 2.1, uma interface melhorada e um desempenho de topo

A One UI é a interface de utilizador da Samsung baseada em Android. Neste caso, contamos com o Android 10 e com a versão 2.1 da One UI.

Esta interface de utilizador melhorou em alguns aspetos essenciais. Em primeiro lugar, temos uma interface mais limpa tornando o acesso ao conteúdo mais rápido e acessível. Estes pormenores vêem-se essencialmente nas aplicações Samsung.

Depois, houve uma melhoria nas informações apresentadas pelas notificações durante a reprodução de conteúdos ou durante os jogos.

O Modo Escuro não foi esquecido. Obviamente que está presente em mais apps. Além disso, existem modos de gestão de energia e boas práticas de utilização que ajustam a luminosidade do ecrã e as cores reproduzidas. Com isto, posso já falar no Bem-Estar Digital que apresenta vários ajustes neste aspeto. Mas, é claro, que trará ao utilizador ainda mais vantagens no momento de utilizar o smartphone de forma consciente.

A fluidez deste smartphone e desta interface são incríveis, o que me leva a avaliar o desempenho com uma nota muito positiva. Não existe nenhum aspeto negativo a apontar. Na verdade, nada que não fosse expectável num smartphone de topo.

As câmaras fotográficas e algumas novidades

Surpreendentemente, a Samsung equipou os seus novos S20 com câmaras carregadas de megapíxeis. O destaque vai, obviamente, para o S20 Ultra, com uma câmara principal de 108 megapíxeis e uma periscópio de 48 MP, capaz de reproduzir um zoom até 100 vezes.

Além destas, existem mais duas câmaras: uma de 12 MP ultra grande angular e a câmara ToF, dedicada às fotografias com efeito de profundidade e às próprias funcionalidades 3D e de realidade aumentada.

O Galaxy S20 Ultra é capaz de captar vídeo nas resoluções máximas de 4320p@24fps, 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps. A gravação a 8K acaba por não fazer muito sentido, no entanto, não deixa de ser um fator de destaque.

A câmara frontal é composta por um único sensor de 40 MP que permite gravação de vídeo na resolução máxima de 2160p@60fps, o que é verdadeiramente útil para criadores de vídeo.

O sensor de 108 MP

Uma vez que o grande destaque vai para a câmara de 108 MP, há que conhecê-lo um pouco melhor. Este sensor é um ISOCELL Bright HM1 desenvolvido pela própria Samsung. Trata-se de um sensor com tecnologia Nonacell que permite a transformação virtual de píxeis, permitindo desempenho superior, em termos de ruído e HDR.

Esta tecnologia, combinada com uma abertura f/1.8, permite a captação de imagens com um efeito bokeh mais natural. Além disso, é captado um maior detalhe em cada fotografia.

Há que considerar que uma fotografia captada a 108 MP ocupa um tamanho bastante grande. Dependendo da luminosidade e quantidade de detalhes captados, poderão ultrapassar os 30 MB com uma resolução de 12000 x 9000 píxeis. Já a mesma foto em 4000 x 3000 píxeis poderá ocupar apenas 2 MB.

Poderá encontrar os originais das fotografias e vídeos captada pelo Samsung Galaxy S20 Ultra aqui. Estão também disponíveis aqui algumas fotos captadas pelo Huawei P40 Pro para que possa fazer algumas comparações.

A mesma app, mais modos de captura

Para quem conhece o universo Samsung, não estranhará a app dedicada à fotografia. Esta mantém-se muito semelhante, mas traz consigo algumas novidades.

De uma forma geral, na zona superior encontram-se algumas funcionalidades rápidas, nomeadamente, o acesso às definições gerais da câmara, flash, cronómetro do obturador, proporção das fotos, fotografia em movimento (capta alguns segundos de vídeo antes de fotografar) e ainda dá acesso aos vários filtros.

Já na zona inferior encontram-se os vários modos fotográficos bem como o botão para ativar ou desativar o Otimizador de Cenas inteligentes.

Um take único, várias imagens

O modo Take Único é o grande destaque desta app, que já falámos aquando da análise ao S20+. Através dele, são utilizadas as várias câmaras, captando vídeo, fotos e criando algumas animações. Os resultados são interessantes e podem resultar em imagens únicas.

Modos fotográficos, Bixby Vision e Zona RA

Além dos modos de Fotografia e Vídeo, existem mais modos comuns, como panorama, alimentos, modo noturno, live focus, super lento, movimento rápido, entre outros.

Há ainda o acesso à Bixby Vision, que ao apontar a câmara para alguns elementos devolve resultados de pesquisa. Por fim, um outro destaque vai para a Zona RA que permite criar diversos elementos com base na Realidade Aumentada.

O Zoom até 100 vezes do Samsung Galaxy S20 Ultra

O Samsung Galaxy permite captar imagens com Zoom ótico até 4x, zoom híbrido até 10 vezes e zoom digital até 100 vezes, o que é incrível, dada a qualidade e estabilização conseguida. Estas fotos, mesmo sem tripé conseguem resultados satisfatórios, ainda que zoom até 100 vezes não tenha grande utilidade.

Resultados da câmara do Samsung Galaxy S20 Ultra:

Estes são resultados conseguidos com a câmara do Huawei P40 Pro:

Nestes dois exemplos é possível ver que o Huawei consegue melhor definição com zoom do que o Samsung, ainda que ambos apresentem bons resultados.

Mais exemplos

Onde o Samsung Galaxy S20 Ultra consegue bons resultados é nas fotografias com efeito desfocado. As fotografias à noite são também de grande qualidade e com muita luz são captados muitos detalhes, sempre com um bom equilíbrio de cores.

Autonomia para mais do que um dia!

O Galaxy S20 Ultra vem equipado com uma bateria de 5000 mAh. Esta bateria tem a particularidade de carregar de forma rápida a 45 W. No entanto, o carregador que acompanha o smartphone é de 25W e permitiu carregar o smartphone na sua totalidade em cerca de 1 hora. Além disso, pode ser carregada a 15 W através de um carregador sem fios e, por fim, ainda pode carregar outros dispositivos a 9 W, através do carregamento reversível.

A autonomia volta uma vez mais a surpreender, tal como já tinha acontecido com o S20+. Também este smartphone com um ciclo de bateria permite atingir cerca de 10 horas de ecrã ligado. Traduzido na prática são possíveis os dois dias de utilização sem precisar do carregador.

Veredicto

O Samsung Galaxy S20 Ultra é o mais caro dos smartphones Samsung da linha S. Trata-se não só de um equipamento de alto desempenho, mas também de uma verdadeira máquina fotográfica. Estes são smartphones que se justificam essencialmente para quem cria conteúdo multimédia. Dessa forma, com um só equipamento pode filmar, fotografar, editar e partilhar com grande facilidade.

A autonomia é também fundamental neste conjunto. Em condições de utilização intensiva do smartphone, a bateria dura para um dia e ainda sobra.

As fotografias a 108 MP poderão ser úteis nalguns cenários, mas o que é certo, é que não deixa de ser um exagero para um smartphone. É a tendência e a Samsung não poderia ficar atrás na corrida. Para o utilizador comum é dispensável, mas este, claramente, não é um smartphone para o utilizador comum.

O Samsung Galaxy S20 Ultra está disponível nas cores cinza cósmico e preto cósmico, pelo preço de 1379,90 €, sendo que o modelo disponível em Portugal é o de 128 GB.

