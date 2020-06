A Apple tem estado a lançar novas versões do iOS a um ritmo elevado. Estas procuram resolver falhas que vão surgindo neste sistema operativo e assim mantê-lo seguro e sem problemas que os atacantes possam explorar.

Nesta senda de trazer mais segurança, surgiu agora o iOS 13.5.1, dedicado a bloquear uma falha. Esta foi aproveitada e dá acesso ao mais recente jailbreak que estava disponível. Assim, este fica para já sem efeito na mais recente versão.

Chegou o iOS 13.5.1…

Foi há algumas semanas que os utilizadores do iPhone e do iPad tiveram uma surpresa. O grupo Unc0ver apresentou a sua mais recente criação, que conseguia trazer o jailbreak para o iOS 13.5. Não se sabia ao certo como este era explorado, mas a verdade é que funcionava.

Esperava-se na altura que a Apple reagisse e que bloqueasse esta falha, permitindo assim que fosse reposta esta a invulnerabilidade do iOS. Pois, essa resposta surgiu agora, com a chegada do iOS 13.5.1.

Resolvida a falha que permitia o jailbreak

A Apple não refere de forma clara que esta nova versão trata deste problema, mas é claro que o seu propósito é apenas e só fechar esta porta que, entretanto, tinha sido aberta. Na descrição apresentada fica sobretudo clara esta ideia.

Segundo a Apple, esta atualização vem corrigir uma falha que permitia a execução de código aleatório no kernel do iOS. Pois, é precisamente essa capacidade que estava a permitir que o jailbreak fosse realizado pela app do grupo Unc0ver.

iPhone fica assim mais protegido

Depois da atualização 13.5, que veio tratar de vários problemas de segurança graves, surge assim mais uma dedicada a este fim. A versão anterior trouxe ainda melhorias no reconhecimento facial, em especial para quem usa máscara ao apresentar mais rapidamente a interface para introdução do código.

Esta nova atualização está já disponível para os utilizadores do iPhone, bastando ser procurada no smartphone. Mesmo removendo o jailbreak, é importante instalar esta nova versão, para que os problemas de segurança sejam eliminados de vez e que este smartphone fique realmente protegido.