Há muito que o termo jailbreak parece ter desaparecido do léxico dos utilizadores do iPhone. Este método de libertar os equipamentos das limitações impostas pela Apple depende sempre de uma falha no iOS, o que não tem existido.

Agora, e vários meses depois da última solução funcional, volta a ser anunciada uma nova forma de fazer jailbreak. Esta sobretudo é uma excelente notícia para os utilizadores do iPhone e funciona até já na mais recente versão do iOS, a 13.5.

O jailbreak voltou ao iPhone

Esperava-se que a Apple aplicasse no iOS 13.5 medidas de segurança fortes e que decerto limitassem o acesso a áreas essenciais deste sistema. É desta forma que a empresa controla o jailbreak e todas as técnicas usadas para o implementar.

Segundo o que a equipa Unc0ver revelou, a mais recente versão da sua ferramenta para jailbreak está pronta para tratar do iOS 13.5. Esta consegue ir mais longe traz esta mudança a qualquer iPhone que corra qualquer versão do iOS entre a 11 e a mais recente.

Esta versão trata até do recente iOS 13.5

Algo importante e que foi também revelado é que esta versão não tem qualquer impacto nos consumos de bateria. É ainda garantido que as proteções para os dados os utilizadores são mantidas e que as apps correm dentro da sandbox do sistema.

Outra informação importante está na validade deste jailbreak. A Apple, por norma, corrige as falhas usadas em pouco tempo, com uma nova versão do iOS. Todavia, neste caso, e do que revelado, este processo irá demorar muito mais tempo.

Apple não deverá conseguir limitar esta novidade

Apesar de não existir acesso ao código da ferramenta de jailbreak, sabe-se que esta atua de forma diferente do normal. Abre acesso a áreas que estavam limitadas e assim consegue libertar o iPhone e outros dispositivos da Apple.

Não tem sido um caminho simples para conseguir uma forma de jailbreak estável e sempre funcional. A Apple tem corrigido todas as falhas e limitado o acesso. Ainda assim, e como se viu esta semana, a própria empresa está a passar por problemas que podem limitar o futuro do iOS.