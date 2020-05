E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novos smartphones realme e Cubot, de uma novo smartwatch Blackview, do fantástico motor gráfico Unreal Engine 5, analisámos o Honda Civic 1.0 VTEC Turbo Dynamic, e muito mais.

Apesar de prometerem muito, as propostas de smartphones com ecrã dobrável acabaram por não se alastrar no mercado. Temos poucas propostas e as que existem estão a preços quase proibitivos para os consumidores.

A Samsung, com uma das maiores impulsionadoras desta linha de equipamentos poderá estar a preparar uma novidade. Rumores apontam como certo que terá um novo Galaxy Fold mais barato para apresentar em breve.

A Cubot havia revelado que no decorrer desta semana ia lançar um novo smartphone com características interessantes a um preço bastante reduzido. O Cubot P40 acaba assim de chegar ao mercado e estará disponível por menos de 90 €, por tempo limitado.

Venha conhecer todas as suas características.

A ideia é muito interessante. No fundo, é juntar o conceito de mobilidade com a proteção do meio ambiente. POIMO é uma scooter pensada para ser transportada na mochila e que pode ser insuflada em pouco mais de um minuto. O projeto foi desenvolvido por investigadores da Universidade de Tóquio com estes vários objetivos combinados. Além disso, também é referido que na génese desta inovação está a segurança.

Este potencial meio de transporte poderá ser de facto muito interessante. Conforme veremos, este combina a facilidade da pessoa transportar o veículo que a vai transportar… inteligente!

A realme tem evento marcado para o próximo dia 25 de maio. Será nesse momento que a marca deverá apresentar várias peças de tecnologia, nomeadamente o smartphone de gama média/alta realme X3 SuperZoom.

Dias antes do evento, um site tailandês que recebeu o smartphone em primeira mão, revelou todos os seus pormenores e inúmeras fotografias do smartphone. Fique a conhecer também esta nova proposta da realme.

Seja pela receção de notificações do smartphone, seja pela monitorização das atividades desportivas, há cada vez mais pessoas a utilizar o smartwatch como tecnologia do dia a dia. Também a Blackview tem agora a sua proposta neste segmento, o smartwatch Blackview X1.

Um smartwatch com um design clássico, uma grande bateria e as mais relevantes funcionalidades, tudo por menos de 35 €.

A Apple tem apostado na Realidade Aumentada nos seus dispositivos, principalmente no iPhone e iPad. Contudo, desde há algum tempo, os rumores davam conta que a empresa estaria a produzir uns óculos dedicados a esta tecnologia tridimensional. Agora, ao que tudo indica, o novo dispositivo chama-se Apple Glasses e vem com um punhado de novidades.

Os primeiros detalhes dos óculos tecnológicos da empresa de Cupertino trazem um vislumbre do segmento que será a aposta nos próximos anos.

É quase como se de uma fórmula matemática se tratasse. Com o aparecimento de novo hardware (novas consolas a caminho) novas possibilidades se abrem no horizonte para desenvolvimento de jogos. E foi precisamente isso que a Epic Games demonstrou com a revelação de Unreal Engine 5 (numa Playstation 5).

Venham ver o primeiro demo criado com base no novo motor da Epic Games.

Há muitos que os utilizadores da Xiaomi esperam que a MIUI 12 chegue. Foram muitos meses de espera e muitas fugas de informação que foram surgindo, levantando o véu para o que estava a ser preparado em segredo.

Depois de ter sido anunciada na sua versão chinesa e para testes, foi hoje que chegou a vez da versão Global ser dada a conhecer. Agora que é pública e conhecida, é hora de saber quando esta versão chegará aos smartphones da Xiaomi e quais a vão receber.

Júpiter, o gigante composto principalmente de hidrogénio que tem tempestades violentíssimas conforme demonstra a sua atmosfera rica em eventos astronómicos. A testemunhar alguns destes acontecimentos está Juno, a sonda da NASA que órbita Júpiter desde 2016 e nos fornece imagens de uma forma íntima do maior planeta do nosso sistema solar. Contudo, quatro anos depois, a sonda continua a lançar luz sobre o grande planeta de gás.

Duas novas fotos tiradas pela JunoCam mostram a atmosfera iridescente e conturbada de Júpiter em detalhes impressionantes. Tais imagens estão a levantar novas questões sobre a composição do planeta.

A gama Civic carrega um historial de sucesso desde há quase meio século. A Honda deposita nestes veículos caraterísticas como a segurança, dinamismo e performance. Assim, aceitámos o desafio de testar a décima geração do Honda Civic 1.0 VTEC Turbo Dynamics. Este carro traz algumas particularidades quanto ao estilo agressivo e desportivo, partilhando aqui o ar feroz do topo de gama Type R. Mas atenção, conduzir este carro traz à cena aquela velha história “primeiro estranha-se, depois entranha-se”.

Na verdade, estamos a falar de um Civic a gasolina com motor 1.0 litros sobrealimentado com 129 cv. Surpreendeu!

Sim, a ciência tem de estar mais presente na vida dos humanos, tem de ser mais proativa e ter como foco a preservação da vida humana. Assim, é interessante perceber que os cientistas estão a trabalhar há anos com olhos artificiais, mas a imitar a forma e o comportamento de um olho real. Segundo os investigadores, o trabalho não tem sido fácil, dada a complexidade deste órgão. No entanto, um avanço pode apenas levar a um design prático.

Segundo o que foi publicado, há novidades muito promissoras de um produto que poderá restaurar a visão a quem perdeu esta capacidade. Vamos conhecer este olho ciborgue.

Após uma longa pausa os Predadores estão de volta ao mundo dos videojogos.

Se não estão familiarizados ou se nunca viram um dos filmes mais épicos de Arnold Schwarzenegger cujo título é precisamente “Predador”, fiquem a saber que esta raça alienígena, com uma fisionomia humanoide e com um rosto aterrador, tem como passatempo favorito a caça de outras raças, como, por exemplo, os seres humanos e os xenomorphs (Aliens), e claro, que se orgulha de exibir as carcaças destas raças como troféus.

Fiquem com a análise de Predator: Hunting Grounds para a PlayStation 4.

Estamos a poucos meses de conhecer a nova e tão aguardada consola da Sony. A PlayStation 5 tem causado grande curiosidade entre os gamers que estão ansiosos para saber tudo da sucessora da PS4.

Para aumentar ainda mais a expetativa, a Sony divulgou algumas informações onde afirma que a PlayStation 5 será 100 vezes mais rápida do que a PlayStation 4.