Galaxy S20 Tactical Edition: o verdadeiro smartphone de guerra da Samsung

Dentro do segmento mobile, temos vários smartphones interessantes, uns mais poderosos do que outros, mas há mercado para todos eles. E quando falamos em equipamentos que são máquinas de guerra, há alguns que, literalmente, têm esse objetivo. Nesse sentido, a Samsung apresentou o Galaxy S20 Tactical Edition.

Esta versão do Galaxy S20 destina-se às necessidades das forças armadas e do governo dos EUA, mas também traz um reforçado mecanismo de segurança.

O Samsung Galaxy S20 Tactical Edition é uma autêntica máquina de guerra

Nesta quarta-feira, dia 20 de maio, a Samsung apresentou uma interessante versão do Galaxy S20, mas direcionada para as necessidades das forças armadas e do governo norte-americano.

O Galaxy S20 Tactical Edition está então desenhado para acompanhar os militares nas mais árduas missões e será distribuído a partir do 3º trimestre de 2020 apenas aos parceiros selecionados. Ou seja, este potente smartphone não deverá ser disponibilizado para utilização pessoal.

Esta verdadeira máquina de guerra traz reforçados mecanismos de segurança, com duas camadas de criptografia para que consiga proteger ao máximo dados considerados ultra secretos.

Como podemos ver nas imagens, o design é bastante mais robusto e fortificado do que os smatrtphones tradicionais. Está adaptado para se ligar rapidamente a rádios, sistemas de missões e outras plataformas de comunicação militares.

O Samsung Galaxy S20 Tactical Edition também vem equipado com recursos que facilitam a utilização durante as operações militares. Assim, através de algumas configurações, é possível que o smartphone ative e desative o ecrã quando o militar usa óculos de visão noturna.

Para além disso, a empresa sul-coreana tornou mais fácil o desbloqueio em modo paisagem, para quando esta versão do Galaxy S20 está na horizontal. Desta forma, o utilizador poderá iniciar rapidamente as aplicações quando o dispositivo está posicionado em linha com o peito.

O ecrã apresenta uma tecnologia que regula automaticamente a sensibilidade do toque o que, por conseguinte, evita que as luvas possam atrapalhar a utilização do equipamento.

O smartphone é compatível com várias apps militares corporativas e de missões em campo. A Samsung adianta que o Galaxy S20 Tactical Edition foi projetado para executar os programas de qualquer localidade.

Especificações do Samsung Galaxy S20 Tactical Edition

Ecrã

6.2″ WQHD+ Dynamic AMOLED 2.0

Resolução de 3200 x 144o

Bezel-less

Suporta uma taxa de atualização de 60Hz e 120Hz

Processador

Qualcomm Snapdragon 865

Octa-core 2.8GHz

64-bit

Conetividade

5G e WiFi 6

Memória e Armazenamento

12GB de RAM

128GB de Armazenamento Interno

Capacidade de expansão por cartão microSD

Bateria

4.000 mAh

Câmara

Principal de 12MP

Teleobjetiva de 64MP

Ultra angular de 12MP

Frontal de 12MP

Sistema Operativo

Android 10

De resto, esta máquina de guerra mantém a linha tradicional do Galaxy S20. Pode ver toda a informação do equipamento aqui.