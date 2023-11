Análise: Power Station BLUETTI AC200MAX, uma estação de energia para a maioria dos casos

As estações de energia alimentadas a bateria evoluíram muito nos últimos anos e podem ser fundamentais em inúmeros cenários do quotidiano, para que o fornecimento de energia não seja um problema. A Power Station BLUETTI AC200MAX é um modelo que temos em testes e nestas últimas semanas de chuva com quebras de energia, já revelou ser capaz de alimentar a casa e assegurar "serviços mínimos". Atenção, está em promoção Black Friday!

Para que serve uma Power Station?

Provavelmente, já passou por uma situação onde uma estação de energia por perto poderia ter feito a diferença. É um produto com uma utilidade muito vasta, capaz de servir diferentes objetivos. Seja em trabalho, lazer ou simples utilização doméstica, todos podem tirar vantagem deste tipo de produto.

Alguns exemplos são o auxílio a alguma obra que não esteja abastecida por corrente elétrica, por exemplo, para ligar ferramentas elétricas e fazer uma instalação ou assentamento. Para quem gosta de fazer acampamentos, uma vez que é bastante compacta (no caso particular da BLUETTI AC200MAX), servirá para ligar um pequeno frigorífico, cafeteira, para carregar as baterias dos dispositivos eletrónicos ou mesmo para a iluminação. Poderá ser útil ainda em ambientes de festa, para ligar um sistema de som.

Em casa, a utilidade poderá ir até ao suporte de energia de um frigorífico quando há quebras de eletricidade, poderá servir para alimentar o sistema elétrico dos estores da casa, o router ou mesmo o micro-ondas, isto em casos de perdas de energia mais prolongados. Depois, como aconteceu numa destas noites de muita chuva, em que ocorreram várias quebras de energia momentâneas, foi essencial para continuar a trabalhar no computador, sem qualquer perigo inerente e sem quebras de internet.

Mas as possibilidades de utilização não se esgotam por aqui e, naturalmente, dependerão muito das exigências de cada utilizador.

Especificações e design

A Power Station BLUETTI AC200MAX vem com uma bateria LiFePO4 (lítio-fosfato de ferro) que alimenta um inversor de 2200W, capaz de aguentar uma sobretensão de 4800W.

Tem um design que facilita o carregamento a partir de praticamente qualquer lugar. Seja através de uma tomada vulgar CA, painéis solares, porta de isqueiro de carro, geradores ou até mesmo de baterias de chumbo-ácido. A potência máxima de entrada por painéis solares é de 900W, conseguindo uma potência de carregamento máxima combinada (com adaptador CA) de 1400W.

A AC200MAX tem a mais recente tecnologia de bateria com células LiFePO4, que é um tipo de bateria muito robusto devido à sua estabilidade química. É resistente a altas temperaturas e, por isso, tem um risco de incêndio muito inferior em comparação com outras tecnologias de iões de lítio. Por essa razão, é adequada para aplicações de alta potência, com maior eficiência de descarga e carga e, consequentemente, uma vida útil alargada.

Concretamente, o modelo AC200MAX será capaz de atingir mais de 3500 ciclos de carga, superando os modelos com células lítio NCM dos seus concorrentes, que normalmente têm apenas 800 a 1000 ciclos.

Além disso, os 2048Wh de potência que estão presentes na bateria embutida, permitem a ligação de baterias adicionais, como a bateria de expansão B230 ou B300, aumentando assim a capacidade total. É algo particularmente útil para viagens offroad mais longas, camping, overlanding, interrupções de energia prolongadas ou sempre que for necessária energia extra.

Também este modelo pode ser gerido via Bluetooth, utilizando a app disponível para Android e iOS.

Quanto a saídas, poderá contar com:

4x tomadas 230V CA (potência total de 2200W)

2x USB-A 5V/3A (15W)

2x USB-A de 18W

1x USB-C 100W PD

2x bases de carregamento sem fios 15W

1x 12V/30A Super DC

1x 12V ficha isqueiro

2x 12V DC 5521

Perante as suas capacidades, trata-se de uma estação de energia bastante compacta e com capacidade de expansão caso haja essa necessidade. Pesa apenas 28,1 kg e tem dimensões de 38,65 x 42 x 28 cm.

Na Caixa

A caixa tem disponível a Power Station BLUETTI AC200MAX, um adaptador e cabo T500 AC, um cabo de carregamento para painéis fotovoltaicos (PV), um cabo de carregamento para o carro (isqueiro), e um cabo XT-90. Inclui também o manual de instruções e o certificado de garantia.

Utilização e desempenho

A utilização deste tipo de equipamento é muito simples, aliás, como seria de esperar. A unidade é ligada com o simples pressionar do seu único botão, localizado à esquerda do ecrã.

Após o arranque, em cerca de 5 segundos, é apresentada informação da carga da bateria e o sistema fica imediatamente disponível para ativação de energia CC ou CA, estando esse controlo ao alcance de um toque no ecrã, nos botões virtuais.

O controlo Bluetooth também fica imediatamente disponível, sendo possível obter informação acerca de toda a monitorização do sistema, controlar as saídas CC e CA e também desligar o sistema, tal como se fosse premido o botão de Power.

A potência de entrada e saída e a carga restante da bateria, são elementos bem visíveis também neste painel. Há quatro botões virtuais localizados à esquerda que ajudam a navegar em diferentes menus, nomeadamente das definições, dados e alarmes.

A aplicação móvel, além do já referido, pode também ser utilizada para atualizar o firmware da BLUETTI AC200MAX. Apesar de útil, a app tem menos recursos do que os disponíveis na própria unidade. Vale a pena acrescentar que, a partir do smartphone, não é possível ligar o sistema, apenas desligar.

O dispositivo tem opções de carregamento solar e AC rápidas. Para carregamento solar, possui uma opção de entrada de 900W (10-145V), enquanto para o carregamento AC, tem uma entrada de carregamento de 500W. É possível recarregar ainda o AC200MAX a partir de outras fontes, incluindo uma estação de EV, um telhado solar, turbinas eólicas, gerador de gás comum e baterias de chumbo-ácido de 12V/24V.

Nos testes realizados, apenas foi testado o carregamento a partir da tomada CA e da 12V CC, vulgo isqueiro do carro. Cada um à sua velocidade, não houve qualquer constrangimento.

Veredicto

A estação de energia BLUETTI AC200MAX revelou-se muito competente a vários níveis. Neste tipo de equipamentos, a compatibilidade e a abrangência de diferentes dispositivos é determinante, e a possibilidade de ligar em simultâneo pelo menos 5 dispositivos de correntes/tensões diferentes é algo fantástico. Além disso, é também muito versátil no que respeita ao carregamento.

É muito fácil de utilizar, extremamente intuitivo e muito estável na sua prestação. A estrutura é robusta, com pegas práticas, que torna o equipamento relativamente fácil de transportar e arrumar, mesmo considerando que pesa cerca de 28kg.

Em termos de interação com a rede elétrica, digamos que se trata de um equipamento básico, com funcionamento exclusivo off-grid. E foi precisamente em off-grid que a casa foi alimentada temporariamente, com o disjuntor geral desligado, precisamente para não correr riscos desnecessários. No entanto, seria interessante que este equipamento suportasse o modo de funcionamento UPS, para estar pronto a alimentar a casa numa situação de quebra de energia, garantindo assim a continuadade da energia.

A estação de energia BLUETTI AC200MAX está atualmente disponível em promoção Black Friday, por apenas 1499€ (IVA incluído). O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, sem encargos adicionais na entrega.

BLUETTI AC200MAX

O Pplware agradece à BLUETTI a cedência da Power Station BLUETTI AC200MAX para análise.

Estão atualmente a decorrer as promoções Black Friday da BLUETTI, a terminar no próximo dia 27 de novembro. Aproveite!