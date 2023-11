Função Pública: Saiba já quanto vai ganhar em 2024! Veja a tabela…

Os salários da Função Pública para 2024 vão aumentar. O diploma já foi publicado em Diário da República e vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2024. Saiba já quanto vai ganhar em 2024.

O Governo assinou no passado dia 7 de outubro, com os parceiros sociais, um reforço do acordo de rendimentos, que prevê o aumento do Salário Mínimo Nacional para os 820 euros em 2024. O Governo aprovou o decreto-lei a 9 de novembro e o Presidente da República promulgou o decreto-lei a 10.11.2023.

Hoje foi publicada a tabela com os aumentos da Função Pública para 2024 que vão dos 53 a 199 euros.

Com efeitos a partir de 1 de janeiro do próximo ano, o decreto-lei n.º 108/2023 fixa em 821,83 euros o valor da base remuneratória da Administração Pública (BRAP), prevendo um aumento de 52,63 euros para os trabalhadores com salários entre 769,20 e 1.754,49 euros e de 3% para os que auferem um valor superior.