Foi descoberta a maior fuga de palavras-passe da história… E provavelmente está a afetá-lo

Em 2024, as piratarias de dimensão considerável contam-se às dezenas e quase todas as semanas surgem novos casos. Agora, foi revelada uma nova fuga maciça de palavras-passe. Esta não afeta um serviço específico, mas atingiu um marco não muito bom: é a maior na história da Internet.

A maior fuga de palavras-passe da história

Tudo começou na passada quinta-feira, 4 de julho, quando, num dos fóruns de hackers mais importantes do mundo, foi descoberto um ficheiro de tamanho considerável chamado "rockyou2024.txt". Nele encontrava-se a fuga de palavras-passe mais relevante até à data.

Os utilizadores que se atreveram a descarregá-lo e a dar uma vista de olhos depararam-se com um total de 9.948.575.739 palavras-passe - quase 10 mil milhões. Agora, alguns dias após a sua publicação, alguns investigadores determinaram que se trata de uma compilação de ataques antigos e novos.

Mas o que é que o ficheiro contém exatamente? Tanto quanto sabemos, a qualquer pessoa que o descarregue será apresentada uma lista de texto simples de todas as palavras-passe. Não há e-mails, nomes de utilizador ou serviços relacionados: apenas palavras-passe.

Esta fuga afeta-o?

Dada a sua magnitude, é bastante provável que sim. 10 mil milhões de palavras-passe é um número absurdo, pelo que é possível que uma grande parte da população mundial esteja presente - anonimamente, claro - neste enorme arquivo.

De acordo com os especialistas, as passwords divulgadas podem conter algumas de há 20 anos, mas também algumas muito recentes. Por conseguinte, as suas palavras-passe podem estar expostas no arquivo e uma pirataria de brute force pode permitir o acesso a alguns dos serviços que utiliza na Internet.

Tal como é provável que as suas palavras-passe estejam neste ficheiro, também é provável que alguém o vise para um destes ataques. Os acessos de brute force não são fáceis de executar, pelo que não estão disponíveis para todos.

Dito isto, embora seja pouco provável que alguém aceda ao seu Gmail, Netflix ou Amazon, as declarações de especialistas apontam para a recomendação de alterar as suas passwords, especialmente se utilizar a mesma para um grande número de serviços.

