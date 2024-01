Combustíveis vão subir na próxima semana! Saiba quanto…

Os sucessivos aumentos no preço dos combustíveis têm condicionado a vida de milhares de portugueses, mas tal não significa que o consumo tenha baixado. Os portugueses tiveram um consumo recorde de combustíveis em 2023. Na próxima semana o preço dos combustíveis volta a subir. Saiba quanto.

Combustíveis: Gasolina e Gasóleo sobem 2 cêntimos...

É a última sexta-feira do ano e, como todas as sextas-feiras, já se conhecem as previsões dos preços dos combustíveis para a próxima semana. Segundo fontes do setor, reveladas pelo ACP, os preços médios do gasóleo e da gasolina deverão subir 2 cêntimo por litro.

De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasolina em Portugal custava na passada quinta-feira (18 de janeiro) 1,645 euros enquanto o do gasóleo valia 1,562 euros. É ainda possível verificar que, face a 1 de outubro, os preços atuais refletem uma redução de 20,7 cêntimos na gasolina e de 21,5 cêntimos no gasóleo.

Caso se confirmem as previsões para a próxima semana, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,582 €/l enquanto o da gasolina simples 95 deverá subir para 1,665.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos CombustíveisOnline.