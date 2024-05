Tesla irá gastar 500 milhões em Superchargers este ano depois de despedir a equipa

A Tesla tem estado num frenesim grande no que toca aos seus funcionários. Nas últimas semanas foram várias as situações de despedimentos, com destaque para a equipa associada aos Superchargers. No meio desta confusão e incerteza, Elon Musk veio agora garantir que a Tesla gastará 500 milhões em Superchargers este ano após despedir a equipa.

Foi na semana passada que Elon Musk demitiu toda a equipa de associada aos Superchargers da Tesla em meio a despedimentos mais amplos na empresa. Isto levou a que existissem mudanças nos planos da empresa para alargar a instalação de novas estações e que esteja instalada a confusão entre os seus parceiros em projetos que decorrem.

Claro que é certo que sem dúvida isso irá resultar numa desaceleração da implementação de novas unidades de carregamento da Tesla. Esta rede é essencial para os bons resultados da marca, ainda mais nos EUA, onde abre a rede de Superchargers a outras marcas.

O próprio Elon Musk disse há algum tempo que a Tesla ainda prevê instalar novos Superchargers. Claro que isso acontecerá a um ritmo muito inferior e com o foco a estar na adição de carregadores às estações existentes. Agora, o CEO da Tesla veio mostrar os seus planos para esta parte da empresa.

Just to reiterate: Tesla will spend well over $500M expanding our Supercharger network to create thousands of NEW chargers this year.



That’s just on new sites and expansions, not counting operations costs, which are much higher.