POIMO: A scooter elétrica portátil e insuflável para levar na mochila

A ideia é muito interessante. No fundo, é juntar o conceito de mobilidade com a proteção do meio ambiente. POIMO é uma scooter pensada para ser transportada na mochila e que pode ser insuflada em pouco mais de um minuto. O projeto foi desenvolvido por investigadores da Universidade de Tóquio com estes vários objetivos combinados. Além disso, também é referido que na génese desta inovação está a segurança.

Este potencial meio de transporte poderá ser de facto muito interessante. Conforme veremos, este combina a facilidade da pessoa transportar o veículo que a vai transportar… inteligente!

Uma scooter elétrica que cabe na mochila

Conforme pode ser visto na apresentação do produto, este veículo de 4 rodas elétrico possui cinco componentes sólidos e destacáveis. Traz então os dois conjuntos de rodas (de 6 polegadas atrás e 8 polegadas à frente), um motor elétrico, uma bateria e um guiador, que é um controlo remoto!

O corpo desta scooter é fabricado principalmente com poliuretano termoplástico (TPU), que já é usado para fabricar produtos como colchões de ar. No entanto, este protótipo ainda pesa cerca de 5,5 kg no total. Razão pela qual os seus investigadores continuam a desenvolver melhoramentos, a fim de reduzir o peso nos protótipos subsequentes.

Acreditamos que nossa mobilidade insuflável, que é diferente dos sistemas de mobilidade existentes e cria novos relacionamentos com as pessoas, será útil para a cidade no futuro.

Referiu Ryuma Niiyama, parte da equipa de desenvolvimento da Universidade de Tóquio.

Porquê POIMO?

Segundo os seus criadores, a palavra POIMO é o acrónimo de Portable and Inflatable Mobility. O veículo tem como missão ser eficiente, amigo do ambiente, útil no dia a dia e seguro. Seguro, porque os seus criadores entendem que o facto de o corpo do POIMO ser um balão pode ajudar a amortecer, em caso de embate.

Apesar de ter bom aspeto, este veículo mostrado é ainda um protótipo. Assim, na versão final, o aspeto poderá ser ligeiramente diferente. Além do aspeto final, o que também é desconhecido é o preço e a data do lançamento no mercado. Contudo, este poderá ser mais um veículo a “alugar” para passear nas cidades.