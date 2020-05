KeePassDroid: A app para Android que toma conta das suas passwords

Nesta era de pandemia os ciberataques cresceram substancialmente. As medidas de segurança são quase sempre poucas, por isso é fundamental estarmos sempre muito atentos. No âmbito mais pessoal, tal como falamos recentemente, os gestores de passwords são ferramentas interessantes de utilização.

Depois de apresentarmos o LastPass hoje vamos conhecer o KeePassDroid para Android.

KeePassDroid – Nem precisa de saber quais são as suas passwords

Já pensou ter várias passwords, mas apenas necessitar de saber uma? Tal como o LastPass, o Keepass permite fazer isso.

Para quem não conhece, o KeePassDroid é uma versão para Android do popular Keepass, uma aplicação gratuita open-source que permite gerir as suas passwords de forma segura (recorrendo ao algoritmo Rijndael também conhecido por AES) e longe de olhares alheios.

O KeePassDroid partilha muita das funcionalidades do Keepass e no sentido de manterem sincronizadas as passwords entre o Keepass instalado no PC e o KeePassDroid instalado no smartphone com Android, podem sempre recorrer ao fantástico Dropbox.

Para tal, apenas necessitam de colocar a base de dados do Keepass/KeePassDroid partilhada via Dropbox.

É verdade que esta app não tem propriamente a melhor interface, mas funciona bastante bem. Na página do projeto keepass, é possível descobrir outros projetos para Android que têm como base o Keepass.

Que ferramenta usam para este efeito?

