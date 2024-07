HyperOS 1.5 chega aos smartphones. Descubra as novidades que a Xiaomi preparou

Foi no final de 2023 que a Xiaomi revelou e lançou o HyperOS. Este sistema trouxe muitas novidades e um avida nova a alguns smartphones da marca. Agora este sistema começou a receber uma atualização muito importante e de uma forma global. Conheça as novidades do HyperOS 1.5 e quem recebe esta nova versão.

As grandes novidades da Xiaomi para os seus smartphones

O HyperOS é um sistema com o qual a Xiaomi quer unificar a experiência em todos os seus dispositivos, incluindo o seu carro elétrico. Agora, a empresa lançou a versão global do HyperOS 1.5, a nova versão do seu sistema operativo, e já começou a chegar aos dispositivos compatíveis.

Esta versão não é uma grande atualização que inclua mudanças radicais na interface do utilizador ou muitas novidades. Isso fica para o HyperOS 2.0, que já está em desenvolvimento e deverá chegar este ano. Em vez disso, a versão HyperOS 1.5 é dedicada a melhorar a experiência num sistema que, por si só, já é muito mais suave do que a MIUI.

Aplicação de ficheiros : o carregamento da lista de ficheiros foi otimizado

: o carregamento da lista de ficheiros foi otimizado Barra de estado e barra de notificações : Melhoria de desempenho e pequenas correções de bugs

: Melhoria de desempenho e pequenas correções de bugs Notas, Relógio e Centro de Controlo: melhoria de desempenho e pequenas correções de bugs

melhoria de desempenho e pequenas correções de bugs Calculadora : otimizada a sensibilidade das teclas ao utilizar a aplicação, para evitar erros ao pressionar

: otimizada a sensibilidade das teclas ao utilizar a aplicação, para evitar erros ao pressionar Aplicação Gallery : As visualizações de imagens e vídeos carregam mais rapidamente, os vídeos são reproduzidos de forma mais fluida, o desempenho geral foi melhorado e os bugs foram corrigidos

: As visualizações de imagens e vídeos carregam mais rapidamente, os vídeos são reproduzidos de forma mais fluida, o desempenho geral foi melhorado e os bugs foram corrigidos Widgets : Nova funcionalidade de viagem que lembra horários de voos e comboios, melhorias na animação de zoom no widget de música, corrigiu pequenos problemas com o widget de relógio e melhorou geralmente a velocidade de carregamento dos widgets

: Nova funcionalidade de viagem que lembra horários de voos e comboios, melhorias na animação de zoom no widget de música, corrigiu pequenos problemas com o widget de relógio e melhorou geralmente a velocidade de carregamento dos widgets Aplicação Notas : corrigido um erro que ocorre quando um anexo é superior a 20 MB

: corrigido um erro que ocorre quando um anexo é superior a 20 MB Centro de Controlo: Corrigido um bug que causava falha na utilização de trocas rápidas no Centro de Controlo

Esta atualização inclui ainda melhorias gerais para o sistema, com o pré-carregamento de apps mais rápido e com animações são mais suaves e rápidas. Há ainda uma melhoria do desempenho geral e o uso da memória em segundo plano otimizado. Foi corrigido um problema com as notificações que podiam causar reinicializações.

Quem receberá o HyperOS 1.5 muito em breve?

Espera-se que todos os smartphones que vão receber o HyperOS 2.0 sejam antes atualizados com a versão 1.5 pela Xiaomi. Os primeiros dispositivos que podem agora ser atualizados são o Xiaomi 14 Ultra e o POCO F6 Pro, mas espera-se que muitos outros smartphones e tablets também recebam esta versão. Entre estes temos:

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Redmi K60 Ultra

POCO F6

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi MIX 4

Aos utilizadores bastará esperar até que chegue a atualização oficial. Para verificar se já recebeu, basta aceder à aplicação Definições no Xiaomi, selecionar “Sobre o telefone” e, por fim, clicar no logótipo do HyperOS para procurar uma nova versão do sistema operativo. Se estiver disponível, basta fazer a instalação.