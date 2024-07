Boas notícias da Xiaomi! HyperOS 2.0 começou a ser testado internamente

A Xiaomi terá começado oficialmente a testar o HyperOS 2.0. Novas informações foram detetadas e mostram que este está oficialmente a ser testado. A certeza surge depois de algumas informações sobre esta versão que ainda não tinham sido confirmadas.

HyperOS 2.0 já começou a ser testado

Foi a equipa do XiaomiTime que encontrou informações importantes que confirmam que o HyperOS 2.0 está oficialmente a ser testado. Além desta informação relevante, sabe-se também que a Xiaomi pretende lançar o HyperOS 2.0 de forma oficial em outubro.

Uma nova extensão chamada [OSBigversion] foi descoberta no servidor Xiaomi OTA. Esta nova extensão específica as versões do HyperOS. Por exemplo, se estiver a utilizar o HyperOS 1.0, esta extensão será mostrada como [OSBigversion] => 1.0. Ou digamos que utiliza o HyperOS 2.0, esta extensão será mostrada como [OSBigversion] => 2.0.

Antes não existia uma extensão OSBigversion; em vez disso, existia uma extensão [Bigversion] para as principais versões do MIUI. Esta extensão Bigversion especificou as principais versões do MIUI. Por exemplo, se estivesse a utilizar o MIUI 14, este apareceria como “[bigversion] => 14”. A Xiaomi utiliza este tipo de extensão há anos. Agora é usada uma extensão especial “OSBigversion” para o HyperOS.

Além disso, as versões do HyperOS têm números de compilação que começam por V816. MIUI foi lançado pela primeira vez em 16.8.2010. Por isso, a Xiaomi definiu o número da compilação para V816. Na verdade, existem diferentes situações relacionadas com este número de compilação.

Estas são boas notícias da Xiaomi

Antes do lançamento do HyperOS 1.0, esta nova versão tinha o número de compilação V15. Isto significa que o HyperOS 1.0 é um MIUI 15 renomeado. Especulava-se que a Xiaomi criava um novo sistema operativo, o que não é verdade. Agora, os utilizadores nem se apercebem que usam o MIUI 15.

Espera-se que o HyperOS 2.0 seja anunciado com a série Xiaomi 15 em outubro. A empresa normalmente anuncia uma nova interface de utilizador com um grande lançamento e começa gradualmente a lançar a nova atualização. Tudo o que há a fazer agora é esperar pacientemente pelo HyperOS 2.0.