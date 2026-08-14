Tribunal obriga Google a facilitar a instalação de lojas de apps concorrentes no Android
O "combate" jurídico entre a Epic Games e a Google conheceu um novo capítulo num tribunal de São Francisco, onde um juiz federal ordenou que a tecnológica remova de imediato os entraves à instalação de lojas de aplicações concorrentes no sistema Android.
O combate ao atrito anticompetitivo no Android
O juiz James Donato mostrou-se implacável face às barreiras impostas pela Google que dificultam o acesso a plataformas alternativas. Após anos de litígio, em que ficou determinado que a gigante tecnológica mantinha um monopólio ilegal, a justiça norte-americana exige agora uma abertura real da Google Play Store.
Durante a audiência, a Epic Games demonstrou como o processo atual é complexo, forçando o tribunal a exigir a eliminação de entraves desnecessários ao utilizador.
Um dos momentos mais caricatos da sessão ocorreu quando a defesa da Epic provou que, ao pesquisar por "loja de aplicações" na Play Store, surgiam hipermercados físicos em vez de plataformas de software concorrentes.
Isso não é aceitável, tem de ser corrigido. Quero todas as variações possíveis, mesmo que estejam corretamente formuladas apenas a 70%.
Além disso, foi criticada a existência de um botão intermédio de visualização antes da opção de instalação, um passo redundante que a Google terá de substituir por um botão direto de instalação.
Prazos apertados para uma grande mudança para a Google
A Google tentou justificar as restrições com questões de segurança e permissões avançadas, mas o tribunal rejeitou os argumentos, afirmando que os avisos padrão já são suficientes.
O juiz determinou que estas alterações de interface devem ser implementadas no prazo de uma semana, o que demonstra a pressa em restabelecer a concorrência.
Com esta decisão, gigantes como a Amazon poderão finalmente competir em igualdade de circunstâncias, sem enfrentar uma barreira artificial de navegação.
Leia também:
Isto não faz sentido nenhum ahah o sistema é da google a loja é da google eles fazem o que bem lhes aptecer se quiserem acabar com a play store acabam
Isso já foi decidido num julgamento que a Google perdeu contra a Epic em 11/12/2023. A Google recorreu e voltou a perder em julho de 2025.
Já é permitida a instalação de lojas de app rivais da Google Play. O julgamento de agora são detalhes: “(…) a Epic argumentou que o Google ainda está a dificultar muito a instalação de lojas rivais de apps, mostrando ao tribunal uma demonstração ao vivo de quantos passos se dá atualmente – e o juiz Donato concordou que algumas dessas etapas eram “atrito anticompetitivo” desnecessário e ordenou que o Google as removesse.”