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Tribunal obriga Google a facilitar a instalação de lojas de apps concorrentes no Android

· Android 2 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Rui says:
    14 de Agosto de 2026 às 11:37

    Isto não faz sentido nenhum ahah o sistema é da google a loja é da google eles fazem o que bem lhes aptecer se quiserem acabar com a play store acabam

    Responder
  2. Max says:
    14 de Agosto de 2026 às 11:58

    Isso já foi decidido num julgamento que a Google perdeu contra a Epic em 11/12/2023. A Google recorreu e voltou a perder em julho de 2025.
    Já é permitida a instalação de lojas de app rivais da Google Play. O julgamento de agora são detalhes: “(…) a Epic argumentou que o Google ainda está a dificultar muito a instalação de lojas rivais de apps, mostrando ao tribunal uma demonstração ao vivo de quantos passos se dá atualmente – e o juiz Donato concordou que algumas dessas etapas eram “atrito anticompetitivo” desnecessário e ordenou que o Google as removesse.”

    Responder

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