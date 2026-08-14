Tribunal obriga Google a facilitar a instalação de lojas de apps concorrentes no Android

O "combate" jurídico entre a Epic Games e a Google conheceu um novo capítulo num tribunal de São Francisco, onde um juiz federal ordenou que a tecnológica remova de imediato os entraves à instalação de lojas de aplicações concorrentes no sistema Android.

O combate ao atrito anticompetitivo no Android

O juiz James Donato mostrou-se implacável face às barreiras impostas pela Google que dificultam o acesso a plataformas alternativas. Após anos de litígio, em que ficou determinado que a gigante tecnológica mantinha um monopólio ilegal, a justiça norte-americana exige agora uma abertura real da Google Play Store.

Durante a audiência, a Epic Games demonstrou como o processo atual é complexo, forçando o tribunal a exigir a eliminação de entraves desnecessários ao utilizador.

Um dos momentos mais caricatos da sessão ocorreu quando a defesa da Epic provou que, ao pesquisar por "loja de aplicações" na Play Store, surgiam hipermercados físicos em vez de plataformas de software concorrentes.

Isso não é aceitável, tem de ser corrigido. Quero todas as variações possíveis, mesmo que estejam corretamente formuladas apenas a 70%.

Além disso, foi criticada a existência de um botão intermédio de visualização antes da opção de instalação, um passo redundante que a Google terá de substituir por um botão direto de instalação.

Prazos apertados para uma grande mudança para a Google

A Google tentou justificar as restrições com questões de segurança e permissões avançadas, mas o tribunal rejeitou os argumentos, afirmando que os avisos padrão já são suficientes.

O juiz determinou que estas alterações de interface devem ser implementadas no prazo de uma semana, o que demonstra a pressa em restabelecer a concorrência.

Com esta decisão, gigantes como a Amazon poderão finalmente competir em igualdade de circunstâncias, sem enfrentar uma barreira artificial de navegação.

Leia também: