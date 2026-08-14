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uBlock Origin desiste de vez de combater os anúncios no Facebook

· Internet 3 Comentários

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Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Xtremis says:
    14 de Agosto de 2026 às 11:47

    É fácil, é bloquear o Facebook totalmente. Problema resolvido

    Responder
  2. PN says:
    14 de Agosto de 2026 às 11:50

    Quem não tem Facebook não vê anúncios do Facebook.

    É tão simples que dói.

    Responder
  3. abram as carteiras says:
    14 de Agosto de 2026 às 12:00

    Das duas, três: ou começa a haver doações que se vejam em vez de aproveitar o ublock origin de graça e assim pode ser que revejam a posição, ou se arranja outro bloqueador, ou então “engolem toda a publicidade” ou abandonam pura e simplesmente o Facebook. Já o fiz há muito tempo e não sinto falta.

    Responder

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