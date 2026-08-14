uBlock Origin desiste de vez de combater os anúncios no Facebook

A luta contra a publicidade tem ganho novas formas nos últimos tempo. A Google resolveu combater isso no YouTube, com um sucesso relativo. Agora, surge o oposto, com a equipa de programadores do uBlock Origin a tomar uma posição. Desistiram de tentar bloquear anúncios no Facebook e querem ignorar essa plataforma.

Navegar no feed das redes sociais sem ter de lidar com publicidade invasiva tornou-se uma tarefa quase impossível. Durante muito tempo, as extensões dedicadas à privacidade conseguiram manter a ordem e esconder as publicações patrocinadas. No entanto, este equilíbrio acaba de mudar de forma drástica para milhões de utilizadores na Internet.

Os responsáveis pelo desenvolvimento dos filtros do conhecido uBlock Origin tomaram a decisão de abandonar o suporte ativo contra a publicidade no Facebook. A equipa comunitária assume que a plataforma da Meta venceu o confronto técnico, deixando de dedicar tempo e recursos a esta tarefa específica.

Porque é impossível travar os anúncios no Facebook

A explicação para este abandono está diretamente ligada aos métodos avançados que a Meta implementou na sua infraestrutura web. Para impedir o funcionamento dos bloqueadores, a rede social começou a recorrer a técnicas sofisticadas de ofuscação de código. As palavras-chave associadas a conteúdos patrocinados passaram a ser divididas em pequenos fragmentos espalhados por dezenas de elementos invisíveis, tornando o rastreio automático ineficaz.

Além disso, a gigante tecnológica monitorizava as listas públicas e comunitárias de filtros de código aberto. Sempre que os voluntários criavam uma nova regra capaz de ocultar os anúncios, os engenheiros da rede social alteravam os parâmetros e as classes do site poucas horas depois. Este jogo contínuo gerou um desgaste enorme e insustentável para um projeto que depende inteiramente de trabalho comunitário e não remunerado.

O impacto imediato para quem usa o uBlock Origin

Na prática, a ferramenta não vai eliminar de imediato os filtros que já existem nos navegadores. O que muda a partir de agora é a ausência de atualizações contínuas para responder às novidades da rede social. À medida que a Meta atualizar a sua arquitetura, os anúncios voltarão a surgir gradualmente no feed de todos os utilizadores, sem qualquer hipótese de bloqueio direto pela extensão.

Este cenário junta-se às restantes transformações técnicas que os navegadores têm vindo a implementar na gestão de extensões. Embora o uBlock Origin continue perfeitamente capaz de limpar a grande maioria dos sites da Internet, o ecossistema do Facebook passa agora a ter carta-branca para apresentar o seu catálogo publicitário completo no computador.