Revelado o preço do Samsung Galaxy Ring e será muito superior ao esperado

Estamos a poucos dias do evento Galaxy Unpacked. Este acontecerá no dia 10 de julho e espera-se que a Samsung lance o Galaxy Z Flip6, o Galaxy Z Fold6, o Galaxy Watch7, o Galaxy Watch Ultra, a série Galaxy Buds3. Há, no entanto, uma possível surpresa: o Samsung Galaxy Ring. Este será dedicado à monitorização de saúde e viu o seu preço revelado agora.

Revelado o preço do Samsung Galaxy Ring

Apesar de não ser conhecido, as informações sobre o Galaxy Ring já foram divulgadas várias vezes no passado. No mês passado, foram divulgadas imagens promocionais de todos os produtos com estreia prevista para o evento Unpacked. Foi confirmado que o Galaxy Ring está finalmente a chegar ao mercado.

A certificação do Galaxy Ring revelou vários detalhes, como os diferentes tamanhos de anel em que estaria disponível e os tamanhos de bateria com que cada tamanho de anel seria equipado. Detalhes sobre o estojo de carregamento também foram revelados numa fuga. Foram ainda encontradas algumas sequências de código na aplicação Samsung Find, que revelou que os utilizadores conseguiriam encontrar o seu Galaxy Ring usando a aplicação.

Agora, surgiu um novo relatório na Internet, que revelou o suposto preço europeu do Galaxy Ring. Do que foi mostrado, o preço revelado será muito superior ao preço inicial anteriormente especulado de 300 dólares. Assim, ficam algumas dúvidas sobre o público-alvo da Samsung.

Preço anunciado será muito superior ao esperado

Segundo o relatório, o Samsung Galaxy Ring em França terá um preço elevado, de 449 euros. Para comparação, o anel de monitorização de saúde mais popular, o Oura Ring, custa a partir de 399 euros na Europa. Se a informação for verdadeira, o Galaxy Ring poderá estrear-se nos EUA com um preço entre os 350 e os 450 dólares, o que é muito mais elevado do que o esperado.

Uma coisa importante que poderia ter resultado no suposto preço mais elevado do Galaxy Ring é que, ao contrário do custo adicional de subscrição do Oura Ring de 70 dólares/ano, a Samsung não pode cobrar aos utilizadores uma taxa de subscrição, pelo menos no primeiro ano.

No entanto, a Samsung já deu a entender que algumas das funcionalidades Samsung Health e Galaxy AI podem estar disponíveis mediante um modelo de subscrição. A empresa segue o mesmo modelo para as funcionalidades de IA que tem nos seus smartphones.