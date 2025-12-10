OPPO Find X9 Series: design elegante e construído para durar

A série Find da OPPO sempre representou a fusão entre tecnologia ambiciosa e design sofisticado, e a versão mais recente leva este princípio ainda mais longe. A OPPO Find X9 Series incorpora um novo padrão de elegância com um toque muito natural, e o seu núcleo redesenhado traz avanços profundos, tanto na inovação da câmara como no desempenho da bateria.

Redesenhada para a elegância suprema

A OPPO Find X9 Series apresenta uma nova perspetiva de design, começando pelo sistema de câmaras, agora posicionado no canto superior esquerdo.

O módulo foi, também, significativamente reduzido: é 10% mais pequeno no OPPO Find X9 Pro e 15% no OPPO Find X9 em comparação com a geração anterior, num feito notável, tendo em conta que ambos os modelos integram sensores maiores e lentes mais avançadas.

Contudo, a mudança não ocorreu apenas na aparência. O novo posicionamento das câmaras permite que os dedos repousem naturalmente na traseira do telefone, afastados das lentes, quando este é segurado na vertical.

Este design mais ergonómico é possível graças à inovadora Arquitetura Floating Stack, resultado de anos de planeamento minucioso para maximizar o espaço vertical.

Vários módulos foram integrados sob a área da câmara, incluindo o sistema triplo de câmaras, o sensor multiespectral, o módulo de focagem a laser e o microfone.

Até a motherboard adota, agora, uma arquitetura full-stack para otimizar a eficiência do espaço interno. A densidade de disposição da motherboard aumentou 13% face à geração anterior, enquanto o seu comprimento é 7 mm mais curto no OPPO Find X9 Pro e 10,5 mm mais curto no OPPO Find X9.

Esta poupança de espaço traduz-se diretamente em mais capacidade para a bateria, adicionando ainda mais performance ao smartphone.

Com a nova Bateria de Silício-Carbono de alta densidade da OPPO, a Find X9 Series alcança um aumento ainda maior de capacidade dentro das suas dimensões.

Agora, o OPPO Find X9 inclui uma bateria de 7025 mAh, num aumento de 24,7%, enquanto o Find X9 Pro integra uma bateria de 7500 mAh, um crescimento de 26,9%. Esta é, assim, a maior alguma vez instalada num modelo topo de gama da OPPO.

Beleza por dentro e por fora

O design meticuloso estende-se até aos detalhes. Desde logo, a tampa traseira dos modelos da OPPO Find X9 Series é produzida através de um processo de vidro de peça única que se estende naturalmente pela área da câmara e se liga de forma perfeita à moldura metálica, criando uma estética minimalista e harmoniosa.

Além disso, a série apresenta ecrãs planos de nova geração. Com os quatro lados reduzidos a uma espessura uniforme de apenas 1,15 mm, o ecrã dos dois modelos parece quase não ter molduras.

Segundo a OPPO, alcançar estas Molduras Simétricas, especialmente na margem inferior repleta de componentes, exigiu um processo de engenharia de precisão como o encapsulamento LIPO - Low Injection Pressure Overmolding ao nível do chip, conseguido através de uma tecnologia melhorada de instalação do ecrã 3D.

Esta tecnologia de encapsulamento aumenta a durabilidade ao proteger a base do ecrã contra impactos, enquanto um novo adesivo polimérico reforçado veda as restantes extremidades contra a humidade e a transpiração.

Estas inovações asseguram não apenas uma experiência visual excecional e duradoura, mas, também, uma maior longevidade dos dispositivos, conforme anunciado pela marca.

Tendo em conta que um smartphone é uma extensão do estilo pessoal, a OPPO Find X9 Series está disponível em duas cores:

Preto Espacial no Find X9;

Cinzento Titânio no Find X9 Pro.

Resistência redefinida

A OPPO Find X9 Series foi construída para manter a elegância ao longo do tempo, conforme a marca.

A motherboard é composta por um painel de resistência ultraelevada e reforçada com aço 316 L de elevado desempenho, formando uma estrutura sólida que serve de alicerce ao dispositivo.

Em conjunto com a proteção do Corning Gorilla Victus 2 no Find X9 Pro e do Corning Gorilla Glass 7i melhorado com um processo exclusivo de troca iónica química da OPPO no Find X9, esta série obteve a certificação Swiss SGS Five-Star de Resistência Global a quedas.

Com classificações IP66, IP68 e IP69, a OPPO Find X9 Series vai além da resistência comum à água, suportando jatos de água de alta pressão e alta temperatura de até 80 °C.

Combinada com a tecnologia Splash Touch da OPPO, os modelos mantêm-se responsivos e fiáveis, mesmo à chuva ou com as mãos molhadas.

A OPPO Find X9 Series redefine o equilíbrio ideal entre robustez e elegância, capacidade e conforto. O seu perfil fino permite transportar os smartphones facilmente num bolso ou numa carteira, desde o quotidiano às grandes aventuras.

Preço e disponibilidade em Portugal

Em Portugal, o Find X9 Pro (16 GB + 512 GB, Cinzento Titânio) e Find X9 (12 GB + 512 GB, Preto Espacial) estão disponíveis por um PVPR de 1299,99 euros e 999,99 euros, respetivamente.