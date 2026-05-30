Dia da Criança: a tecnologia infantil sem dependências

Para o Dia da Criança, celebrado a 1 de junho, a tendência que a iServices observa nas últimas semanas é clara: os pais querem tecnologia com função prática, que a criança possa usar de forma autónoma e que não dependa do telemóvel de ninguém.

Brinquedos de utilização curta perdem terreno para equipamentos com vida útil real. Na loja online da iServices, os produtos infantis com maior procura incluem a máquina fotográfica para crianças (a partir dos 3 anos), os headphones wireless (a partir dos 6 anos), os earpods (a partir dos 8 anos) e a escova de dentes elétrica infantil (a partir dos 6 anos). São quatro produtos com funções distintas e um traço comum: não precisam de dados móveis nem de conta de streaming.

A máquina fotográfica é o produto que mais concentra interesse. Funciona como câmara instantânea com impressão a preto e branco, permite gravar vídeos, ouvir música e aceder a quatro jogos integrados. Não tem ligação à internet. Disponível em rosa e azul, com design ergonómico para mãos pequenas, posiciona-se frequentemente como o primeiro contacto autónomo da criança com a fotografia: capturar algo que importa, e não fazer scroll.

Com as férias de verão a aproximar-se, headphones e earpods respondem a uma necessidade concreta: viagens longas de carro, avião ou comboio com crianças. Os headphones wireless, para idades a partir dos 6 anos, incluem etiquetas magnéticas removíveis para personalização.

Os earpods, para crianças a partir dos 8 anos, têm corrente para pendurar ao pescoço, o que na prática reduz as probabilidades de desaparecerem na mochila.

A escova de dentes elétrica infantil ocupa um lugar diferente nesta lista. Não é entretenimento: é ferramenta de rotina. Disponível em três padrões com animais, dinossauro, girafa e crocodilo, a partir de 9,95 euros, tem três velocidades de limpeza adaptadas a fases de dentição distintas, resistência IPX7 e inclui quatro cabeças de substituição.

O argumento é direto: a criança escova os dentes com mais regularidade quando a escova lhe agrada.

A maioria dos pais não quer dar mais um ecrã. Quer dar algo que a criança use com autonomia. A máquina fotográfica não tem redes sociais. A escova de dentes não envia notificações. Esse detalhe faz diferença quando se tenta equilibrar a relação das crianças com a tecnologia.

Informação complementar sobre os gadgets infantis da iServices disponível em iservices.pt. Todos os produtos têm entrega gratuita em 24 horas.

iServices