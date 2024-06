Google aumenta privacidade e torna simples apagar contas e dados das apps Android

A privacidade e a proteção dos dados dos utilizadores sempre foi um dos pontos que a Google tentou manter no Android. Das muitas formas pensadas, há algumas mais importantes e mais urgentes para os utilizadores. Um passo importante foi dado no Android e na Play Store, que torna simples apagar as contas das apps Android.

Simples apagar contas e dados das apps Android

O Google está, finalmente, a trazer para o Android uma atualização que simplifica o processo de eliminação de contas e de informações confidenciais dos utilizadores. Esta está a ser aplicada na Play Store, sendo criada para ajudar os utilizadores, mas não sendo bem-vinda pelos programadores.

A novidade traz uma secção, chamada “Excluir dados” e que surgirá na Google Play Store em todas as apps que permitam aos utilizadores criarem contas nas suas apps. Nesta secção, os utilizadores passam a poder solicitar a exclusão das contas dos serviços.

Para além deste elemento, que muitos não querem manter associados, existem outros dados específicos que podem ser apagados ou removidos dos serviços. Falamos das atividades realizadas e do histórico de compras, que forem realizadas dentro da app ou na Play Store.

A Google aumenta privacidade na Play Store

A forma de aceder a esta nova opção já tinha sido revelada pela Google há alguns meses. Será feito mediante links que os direcionam para o site do programador ou do serviço associado. Os utilizadores podem realizar esta operação acedendo à app desejada na Play Store e concluindo o processo.

No ano passado, o Google exigiu que os programadores adicionassem um link para uma página onde os utilizadores pedissem a eliminação dos seus dados. Esta política foi inicialmente definida para ser concluída até 7 de dezembro de 2023, mas a Google alargou o prazo para 31 de maio de 2024. Esse prazo estendido já expirou e o recurso está finalmente disponível.

Este recurso dará aos utilizadores mais controlo sobre os seus dados pessoais e limitará o acesso dos programadores aos mesmos. É algo que se torna essencial no Android e que assim ajuda todos a gerirem os seus dados nas apps da Play Store, sem se preocuparem o que acontecerá às suas contas no futuro.