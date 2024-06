Elon Musk terá uma surpresa? SpaceX prepara o lançamento do Starlink Mini

A SpaceX tem conquistado todos os cantos da terra com o seu serviço de Internet Starlink. Esta proposta de Elon Musk garante que de forma simples todos possam aceder à rede global. É precisamente este serviço que em breve poderá ter novidades importantes com a chegada do Starlink Mini.

Elon Musk terá uma surpresa?

A pouco e pouco, a SpaceX tem conseguido lançar o seu serviço Starlink em cada vez mais pontos do planeta Terra. Este serviço de Internet por satélite consegue ser usado sem qualquer dependência de ligações, bastando apontar para o céu a sua antena. É esta simplicidade que a torna tão interessante ao ponto de ter já propostas para autocaravanas e até para barcos.

O serviço de Elon Musk poderá agora melhorar ainda mais com uma novidade que foi mostrada. Falamos do Starlink Mini, uma nova antena que a empresa está a desenvolver. As primeiras imagens surgiram e o próprio fundador da SpaceX veio a público revelar que já está a usá-la.

I just set it up right now and am writing this post through space.



Took less than 5 mins. Easily carried in a backpack.



This product will change the world. — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024

Com base em informações já conhecidas, a nova antena medirá 29x25 cm, o que a tornará aproximadamente do tamanho de um Apple MacBook e extremamente portátil. Além disso, esta nova antena Starlink Mini tem incorporado um router Wi-Fi, ao contrário do que acontece atualmente com a proposta da SpaceX.

SpaceX prepara o Starlink Mini

Elon Musk escreveu ainda no X que não será apenas o tamanho a ver-se reduzido para metade, mas também o preço e a assinatura. Isso torna o Starlink Mini a ligação à Internet ideal para utilizadores em mobilidade. Com base numa imagem de um teste de velocidade, partilhada por Musk, o Starlink Mini oferecerá velocidades de download de 100 Mbps e upload de 11,5 Mbps, com uma latência de 23 ms.

About half the price of the standard dish to buy and monthly subscription, but you can still watch multiple 4k video streams simultaneously!



23ms latency. pic.twitter.com/07bW5WgKKi — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024

O router Wi-Fi integrado suporta Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax) e possui antenas 3x3 MIMO integradas. O Starlink Mini terá apenas dois conectores: uma ficha DC para a fonte de alimentação externa e uma ligação de rede RJ45. Se precisar de estender a cobertura para uma área mais ampla, esta proposta poderá ser emparelhada com outro router Starlink.

Não está claro quais são os requisitos de energia do Starlink Mini, mas devem ser menores do que os atuais 75-100 watts do kit normal. No entanto, não parece baixo o suficiente para usar um conector USB-C. Elon Musk também revelou que o Starlink Mini deverá ser lançado nos próximos meses em algumas áreas selecionadas.