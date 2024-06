SU7 envolvido num acidente fatal na China! Xiaomi nega culpa do seu carro elétrico

Ainda que limitado à China, o Xiaomi SU7 tem mostrado como a empresa que o criou consegue apostar em novas áreas e ter um sucesso grande num tempo recorde. Este carro elétrico vem recheado de tecnologia e mostrou já o que consegue fazer. Agora, sabe-se que esteve envolvido num acidente fatal, mas a Xiaomi nega qualquer problema com o SU7.

SU7 envolvido num acidente fatal na China

O SU7 não é o primeiro e nem será o último carro elétrico a estar envolvido num acidente. Infelizmente estes casos são cada vez mais normais, tal como acontece com os restantes carros. A questão agora é que este é (provavelmente) o primeiro acidente em que estão envolvidas vítimas mortais.

A questão com esta situação com o carro elétrico da Xiaomi é que está a tornar-se notícia devido a uma eventual falha técnica. Terá perdido o controlo e causou três feridos e uma vítima mortal. Embora as notícias afirmem que a culpa foi do SU7, a marca defende-se e afirma o contrário.

A Xiaomi lançou uma declaração oficial reconhecendo o acidente e afirma que coopera ativamente com a polícia na sua investigação. A marca também lançou a sua própria investigação sobre o SU7, que esteve envolvido neste incidente fatal.

Xiaomi nega qualquer culpa do carro elétrico

De acordo com meios de comunicação locais, o Xiaomi SU7 terá perdido repentinamente o controlo ao sair do estacionamento. Nesse momento terá colidido com outros veículos e transeuntes que estavam na numa zona dedicada a veículos não motorizados.

Isso resultou numa morte e em três feridos. No entanto, a Xiaomi afirma que o Xiaomi SU7 não teve nenhuma culpa. No seu comunicado, a empresa afirma que a polícia recuperou os dados de back-end do carro, o que confirmou que estava em condições normais no momento do acidente. Isto incluiu o pedal do travão e o pedal do acelerador a funcionarem em condições ideais.

A Xiaomi então respondeu à imprensa na China, criticando-os pela cobertura precipitada do incidente, ao usarem termos como “veículo fora de controlo” e “falha nos travões” sem ter informações precisas. Por fim, a empresa afirmou que coopera com o proprietário do veículo e também com as vítimas para lidar com as consequências deste acidente mortal.