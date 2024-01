Olympian Model 01: um clássico elétrico para quem quer um carro com personalidade

Elétricos são como os chapéus... há muitos! E o mercado haverá de criar as devidas diferenças para separar a oferta em "pro atacado" de uma escolha com personalidade, estilo e que se destaque dos demais. Pode ser futurista, mas também por ser um clássico com linhas distintas e que consiga uma autonomia de quase 500 km. Veja o Olympian Model 01 que traz linhas intemporais.

Um clássico elétrico que não é para os desafortunados

Quando a maioria das pessoas pensa em carros elétricos futuristas com painéis de instrumentos cheios de botões e ecrãs, o Olympian Model 01 tem uma abordagem muito diferente, com um design clássico e um interior minimalista.

Fabricado pela Olympian Motors, uma start-up sediada em Nova Iorque, o Model 01 é uma berlina elétrica de quatro portas, quatro lugares e tração traseira, com uma carroçaria de fibra de carbono e titânio de nível militar num "chassis de skate" Super Board fabricado pela empresa chinesa de mobilidade elétrica U Power Tech.

O motor do automóvel, com 228 kW (310 cv) e 414 Nm de binário, vai dos 0 aos 100 km/h em 5,7 segundos. Não será um bruto, mas um cavalheiro que se mexe rápido quanto baste. A sua bateria é de iões de lítio de 400 V/82 kWh que fornece uns suficientes 491 km de autonomia.

O habitáculo do automóvel, que tem todo o estilo de um automóvel clássico no interior, é fabricado com materiais "sustentáveis e responsáveis" como a madeira, o aço, a caxemira e a seda.

O que não tem são botões, interruptores ou ecrãs. A Olympian afirma que 80% destes foram substituídos por uma combinação de um ecrã HUD no para-brisas e um sistema de comando por voz, que é utilizado para controlar o sistema de infoentretenimento, o aquecimento/ar condicionado, o ajuste dos bancos, a iluminação e outras funções.

O equipamento de segurança inclui até nove airbags e vidro laminado em todas as janelas e no tejadilho.

Preço e disponibilidade

A Olympian Motors está agora a aceitar depósitos reembolsáveis de 500 dólares (cerca de 460 euros) de potenciais compradores nos EUA, Canadá e China para uma primeira Edição dos Fundadores do Modelo 01, que terá um preço total de 80.000 dólares, algo na casa dos 73 mil euros.

Os test drives terão início em abril em várias cidades dos EUA e as primeiras entregas da Edição dos Fundadores serão feitas em maio. Sobre o lançamento na Europa, a marca também tem planos e na pré-encomenda está já disponível o nosso continente.