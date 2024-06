Carta de condução: veja e altere os seus dados online (e outras ações)

Hoje é possível fazer muita coisa online. Por exemplo, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) disponibiliza um conjunto de funcionalidades no seu portal que permitem proceder a pedidos de alteração de dados, renovação, substituição e pedidos de uma 2.ª via da sua Carta de Condução.

Através do portal IMTONLINE é possível realizar um conjunto de ações relacionadas com a Carta de Condução. O acesso ao portal pode ser feito usando, por exemplo, as credenciais de acesso ao portal da Autoridade Tributária. Segundo as informações, é possível:

Consultar informação relativa à última carta emitida

Fazer pedido de emissão de carta de condução:

Obter duplicado (2.ª Via) da Carta de Condução

Revalidar a Carta de Condução

Proceder à substituição da Carta de Condução

Realizar pedido de emissão ou renovação de Cartão Tacográfico de Condutor

Como aceder ao portal?

O acesso ao portal IMT Online pode ser feito a partir deste link.

Já dentro do portal é possível aceder aos pedidos, ver dados pessoais, aceder às notificações e recibos.

Ao nível dos pedidos, como referido, é possível fazer a revalidação, substituição e até uma 2ª via (talvez seja agora uma boa oportunidade para quem ainda tem cartas de condução antigas como eu).

Ao nível dos Veículos pode fazer:

Pedido de Duplicado (2.ª Via) do Certificado de Matrícula/Documento Único Automóvel;

Pedido de Certidões: Certidão de homologação Certidão de matrícula (características do veículo)

Pedido de Alterações de Características Técnicas;

Certidão de resultados de inspeções;

No caso dos Transportes:

Pedidos de inscrição em exame para certificação profissional na área dos transportes (Exame);

Pedidos de emissão de certificados profissionais na área dos transportes (Certificado);

Pedidos de licenciamento de veículos para atividades transportadoras (Licença);

Por fim, no separador Outros pode fazer:

Pedido de Dístico de Estacionamento para Deficientes

Não esquecer que os pedidos pela Internet são 10% mais baratos que numa loja física e ainda evita as filas.

Carta de condução