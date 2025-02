Portugal: produção de energias renováveis bate novo recorde

As energias renováveis são fontes de energia sustentáveis que utilizam recursos naturais que se renovam continuamente, como o sol, o vento, a água e a biomassa. Portugal tem apostado muito neste tipo de energias e bateu recentemente um novo recorde. Saiba do que falamos.

Produção de energia renovável atinge os 10.845 MW

A produção de energia renovável atingiu um novo máximo histórico em Portugal. No passado dia 27 de janeiro, às 19h15, atingiu os 10.845 MW, numa altura em que o sistema elétrico português estava exportador em cerca de 2890 MW. O máximo anterior datava de 8 de março de 2024, às 20h00, com a produção de 10.434 MW.

Até ao dia 27 de janeiro, o consumo nacional de eletricidade foi abastecido com 72% de energia renovável, em linha com o registado no ano de 2024 (cerca de 71%). Nos primeiros 27 dias deste ano, o consumo de eletricidade foi abastecido em 34% por energia eólica, 28% por energia hídrica, 5% por energia solar e 5% por biomassa. A produção a gás natural representou 14% do consumo e o saldo importador também 14%.

Estes registos confirmam que Portugal tem mantido uma trajetória sustentável na progressiva incorporação de fontes renováveis endógenas, enquanto mantém os objetivos primordiais de segurança de abastecimento e de qualidade de serviço no Sistema Energético Nacional.

As energias renováveis são essenciais para a transição energética e para a redução das emissões de gases de efeito estufa, ajudando a combater as mudanças climáticas.