Comboio a bateria do Reino Unido tem um desempenho superior aos movidos a diesel

A Hitachi Rail, empresa de fabrico rodoviário, em colaboração com a Angel Trains e a TransPennine Express, demonstrou com êxito que a tecnologia de bateria única pode ultrapassar os comboios a diesel, tanto em termos de desempenho como de eficiência.

O teste, realizado no norte de Inglaterra, realçou o potencial da tecnologia das baterias para reduzir significativamente as emissões e os custos de combustível, e melhorar a qualidade do ar. Este feito alinha-se com os esforços globais para descarbonizar os transportes públicos, proporcionando uma alternativa rentável aos motores a diesel sem sacrificar a potência e a fiabilidade.

Hitachi Rail já teve sucesso com as baterias no Japão e na Europa

Em Itália, por exemplo, o comboio híbrido Masaccio provou ser uma adição robusta ao sistema ferroviário do país. No teste realizado no Reino Unido, o comboio interurbano a bateria foi equipado com uma de 700 kW, que lhe permitiu atingir velocidades superiores a 120 km/h e percorrer distâncias superiores a 70 km apenas com a energia da bateria.

A unidade de baterias é suficientemente compacta para caber no espaço anteriormente ocupado por um motor diesel, assegurando que não afeta a estabilidade da via ou o conforto dos passageiros.

Os resultados do teste excederam as expectativas, com o comboio a bateria a conseguir uma redução dos custos de combustível de 35-50%. Uma das principais caraterísticas deste resultado foi o "modo Eco" do comboio, em que este se baseou exclusivamente na energia das baterias durante determinadas secções da viagem. Este modo de poupança de energia demonstrou que a tecnologia está pronta para aplicações no mundo real e indicou a possibilidade de viagens interurbanas totalmente alimentadas por baterias num futuro próximo.

Hitachi Rail está a desenvolver um comboio elétrico para percursos mais longos

Com base no sucesso deste teste, a Hitachi Rail está agora a avançar com planos para desenvolver um comboio totalmente elétrico para percursos mais longos. Prevê-se que o novo modelo ofereça uma autonomia de 100-150 km, o que lhe permitirá funcionar de forma independente em muitas secções não eletrificadas da rede ferroviária do Reino Unido. Este desenvolvimento poderá reduzir a necessidade de infraestruturas caras.

Lord Hendy, o Ministro dos Caminhos-de-Ferro do Reino Unido, mostrou-se otimista quanto ao futuro dos caminhos alimentados por baterias:

O caminho de ferro já é o meio de transporte público mais amigo do ambiente e o êxito deste teste abrirá caminho a viagens ainda mais ecológicas e fiáveis para milhões de passageiros. Esta tecnologia desempenhará um papel vital na concretização dos nossos ambiciosos planos de transformação e descarbonização dos caminhos-de-ferro e poderá abrir a porta a uma expansão mais económica da rede para as comunidades de todo o país.

A Hitachi Rail está a liderar o processo ao ser a única fabricante de comboios que utiliza a cadeia de fornecimento de baterias do Reino Unido no seu processo de produção. Através de parcerias com a Innovate UK e a Universidade de Birmingham, a empresa está a posicionar o Reino Unido como um potencial líder global em soluções de transporte ferroviário sustentável.

