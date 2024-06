X elimina uma das funcionalidades mais utilizadas do Twitter

Elon Musk prometeu e cumpriu. As "curtidas", uma das funcionalidades mais antigas e populares do Twitter, serão ocultadas por predefinição para todos os utilizadores. Após a confirmação do diretor de engenharia do X, Haofei Wang, um novo relatório afirma que a rede social vai enterrar esta funcionalidade.

É o fim das "curtidas" no X?

Um relatório do The Verge confirma que o X vai ocultar a secção "Curtidas" dos perfis dos utilizadores. Este separador, que agrupa todas as publicações de que gostou, será privado por predefinição. De acordo com Elon Musk, as curtidas no X são muitas vezes usadas como uma arma para atacar as pessoas.

É importante permitir que as pessoas gostem das mensagens sem serem atacadas por isso!

Declarou o chefe do X na sua conta. Por outro lado, Haofei Wang referiu que as curtidas públicos incentivam comportamentos incorretos.

Muitas pessoas são dissuadidas de gostar de conteúdos que possam ser 'perturbadores' por receio de retaliações de trolls ou para proteger a sua imagem pública.

Afirmou o diretor de engenharia.

Até há alguns meses, as curtidas privadas só estavam disponíveis para os assinantes do X Premium. A funcionalidade vai agora ser alargada a todos os utilizadores e será ativada por predefinição. É importante referir que esta funcionalidade não elimina as curtidas do X.

Enrique Barragan, engenheiro de software do X, esclareceu algumas dúvidas sobre as curtidas privados. Os utilizadores poderão ver quem gostou das suas mensagens, bem como a contagem de curtidas para todas as mensagens e respostas. O que não será exibido será o separador "Curtidas" ou as pessoas que gostaram da publicação de outro utilizador.

Elon Musk tem muitas razões para se livrar das curtidas. O magnata acredita que esta funcionalidade, que foi implementada no Twitter há mais de uma década, perdeu a sua relevância. As curtidas e os "retweets" fazem parte de uma era em que a popularidade era medida pelo número destes fatores por baixo das publicações.

O diretor do X declarou em março que apenas a contagem de visualizações permaneceria visível e seria utilizada como indicador. Tanto Musk como Linda Yaccarino, a diretora executiva do X, têm vindo a promover o número de visualizações como a principal métrica para os anunciantes há meses.

Outro ponto contra esta funcionalidade é o facto de algumas celebridades ou personalidades serem atacadas por causa das curtidas. Existem grupos de utilizadores que se dedicam a monitorizar e "caçar" curtidas que consideram comprometedoras, especialmente se estiverem relacionadas com ideologia ou apoio a partidos políticos.

