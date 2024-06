Sucesso do SU7 obriga Xiaomi a contratar mais funcionários

A Xiaomi estreou-se no mundo dos carros elétricos este ano, em março, com o SU7. Apesar de embrionária, neste mercado, a marca está já a contratar mais funcionários, de modo a aumentar a sua capacidade de produção.

Segundo avançado pelo meio de comunicação local Sina Tech, várias empresas de recursos humanos estão a contratar "um grande número" de funcionários para a fábrica de automóveis da Xiaomi, oferecendo salários mensais de até 10.000 yuan renminbi chinês (cerca de 1280 euros) e um bónus no valor de um mês de salário no final do ano.

De acordo com a mesma fonte, os trabalhadores recebem um salário mensal combinado que varia entre cerca de 1025 e 1280 euros.

Conforme relatado, a pressão relativamente à entrega do SU7 tem obrigado a que os funcionários da empresa trabalhem mais tempo do que o suposto, entre 10 e 11 horas por dia, cubram dois turnos e trabalhem seis dias por semana.

Recorde-se que a Xiaomi estreou-se no mundo dos automóveis este ano, no dia 28 de março, com o SU7 disponível em três versões: Standard, Pro e Max, com preços iniciais de cerca de 27.700 euros, 31.500 euros e 38.450 euros, respetivamente, à taxa de conversão atual.

Com recordes de encomendas registados, as entregas das versões Standard e Max do SU7 começaram a 3 de abril, e as entregas do SU7 Pro tiveram início em maio.

No dia 15 de maio, a Xiaomi assegurou que iria garantir o cumprimento do seu objetivo de entrega de 100.000 unidades em 2024, tendo sido mencionado um desafio de 120.000 unidades, mais tarde, no dia 23.

Nessa altura, a Xiaomi disse que iniciaria a produção em turnos duplos em junho e entregaria pelo menos 10.000 unidades nesse mês.

De acordo com os dados mencionados pelo CnEVPost, o SU7 reúne grande sucesso e os clientes que o encomendam têm, atualmente, de esperar pelo menos 30 semanas pela entrega.