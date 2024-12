Bluesky aproxima-se do X com o lançamento de Trending Topics

A crescer consideravelmente desde há uns meses, o Bluesky tem conduzido alterações, por forma a ajustar-se aos utilizadores. Desta vez, lançou uma funcionalidade conhecida do outrora Twitter: os Trending Topics.

Ainda em jeito de presente de Natal, o Bluesky anunciou o lançamento da versão Beta dos Trending Topics na Pesquisa.

Conforme reforçado pela imprensa, esta nova funcionalidade é uma das mais solicitadas pelos utilizadores e está, também, presente no Threads há cerca de nove meses.

Merry Christmas from us to you 🎄🎁💙 We launched Trending Topics today, and you can find it by tapping the search icon on the bottom bar of the app or the right sidebar on desktop.

— Bluesky (@bsky.app) December 26, 2024 at 1:09 AM