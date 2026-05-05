Guerra eletrónica confunde pilotos: alarmes falsos e GPS enganado afetam centenas de voos

A guerra moderna não se trava apenas com armas convencionais. Cada vez mais, o campo de batalha inclui sinais invisíveis que interferem com sistemas críticos, como o GPS. E essa realidade já chegou à aviação civil, com impactos diretos nas cabinas de pilotagem.

GPS manipulado está a gerar alarmes falsos nas cabines

A interferência nos sistemas de navegação, em particular no GPS, está a provocar situações preocupantes para pilotos em voos comerciais. Em vários casos, os sistemas de bordo emitem alertas críticos, como avisos de colisão com o solo, mesmo quando o avião está em segurança.

Estes episódios resultam de técnicas de guerra eletrónica como o jamming (bloqueio de sinal) e o spoofing (envio de sinais falsos). Quando isso acontece, os instrumentos da aeronave podem “acreditar” que estão noutra posição, levando a respostas erradas dos sistemas automáticos.

O que é jamming e spoofing? No contexto da aviação, o jamming é uma técnica de guerra eletrónica que consiste em interferir deliberadamente com sinais de rádio, impedindo que sejam recebidos corretamente pelos sistemas da aeronave. O que acontece na prática Os sistemas de navegação, como o GPS, dependem de sinais muito fracos emitidos por satélites. O jamming introduz um ruído radioelétrico mais forte na mesma frequência, “abafando” esses sinais. Resultado direto, o receptor do avião deixa de conseguir determinar a sua posição com precisão ou perde totalmente o sinal. Consequências na aviação Perda temporária de GPS

Sistemas de navegação passam a dados degradados ou indisponíveis

Possível ativação de alertas (dependendo da integração com outros sistemas)

Necessidade de recorrer a navegação alternativa (inercial, rádio-ajudas) Diferença face a outras técnicas Importa distinguir de spoofing: no jamming, o sinal é bloqueado ou degradado ;

; no spoofing, o sinal é falsificado para enganar o sistema. Em síntese O jamming não “engana” o avião. Cega-o temporariamente.

Pilotos relatam situações em que o mapa de navegação mostra o avião deslocado quilómetros da sua posição real, ou até indicações erradas ainda em solo, antes da descolagem.

Zonas de conflito são o principal foco do problema

As falhas estão a tornar-se frequentes em regiões com atividade militar intensa, como o Médio Oriente, o Mar Negro ou o Mar Báltico. Nestes locais, a guerra eletrónica é usada como ferramenta estratégica para confundir sistemas inimigos.

O problema é que os efeitos não ficam confinados ao ambiente militar. Aviões comerciais que sobrevoam ou contornam estas áreas acabam por ser igualmente afetados.

Estima-se que cerca de 900 voos por dia sofram algum tipo de interferência de GPS, um número que demonstra a escala crescente do fenómeno.

Pilotos podem perder confiança nos sistemas

Um dos riscos mais sérios não é apenas técnico, mas humano. Com a repetição destes incidentes, há receio de que os pilotos comecem a ignorar alertas legítimos, por estarem habituados a falsos alarmes.

Especialistas alertam que isso pode comprometer a segurança, já que sistemas como o alerta de proximidade do solo são fundamentais para evitar acidentes.

Em alguns casos, os pilotos são obrigados a desligar temporariamente sistemas automáticos e recorrer a métodos mais antigos de navegação, baseados em referências terrestres, como se regressassem a práticas das décadas de 1970.

Uma nova frente da guerra moderna

A guerra eletrónica não é uma novidade histórica. Já na Segunda Guerra Mundial eram usadas contramedidas para enganar radares inimigos, como demonstrado em operações como a Operação Donnerkeil.

No entanto, a diferença hoje está na dependência extrema de sistemas digitais e satélite. Isso torna infraestruturas civis, como a aviação, muito mais vulneráveis a interferências externas.

Num mundo cada vez mais ligado, a linha entre conflito militar e impacto civil está a esbater-se. E, neste caso, essa realidade já se sente a milhares de metros de altitude, dentro das cabines de pilotagem.