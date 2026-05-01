Por que razão o Dia do Trabalhador é celebrado a 1 de maio?

O Dia do Trabalhador, assinalado, hoje, 1 de maio em grande parte do mundo, é mais do que um feriado, é o reflexo de uma luta histórica por direitos laborais que começou no século XIX e continua a ter impacto nos dias de hoje.

A origem: Chicago, 1886

A génese do Dia do Trabalhador remonta aos Estados Unidos, mais concretamente à cidade de Chicago, em 1886. Nessa altura, os trabalhadores viviam condições extremamente duras, com jornadas que podiam ultrapassar as 16 horas diárias.

No dia 1 de maio desse ano, centenas de milhares de trabalhadores iniciaram uma greve geral para exigir a redução do horário para oito horas diárias.

Os protestos culminaram em confrontos violentos com a polícia, incluindo o conhecido episódio da revolta de Haymarket, que resultou em mortos, feridos e condenações polémicas de líderes sindicais.

Este momento tornou-se simbólico da luta pelos direitos dos trabalhadores.

A institucionalização da data

Três anos depois, em 1889, a Segunda Internacional Socialista reuniu-se em Paris e decidiu criar uma data anual para homenagear essas lutas. O dia escolhido foi precisamente o 1 de maio.

A partir daí, o Dia do Trabalhador espalhou-se rapidamente pela Europa e por outras regiões do mundo, tornando-se um símbolo global da reivindicação por melhores condições laborais.

Ao longo das décadas seguintes, várias conquistas foram sendo alcançadas, com destaque para a consagração da jornada de trabalho de oito horas em muitos países industrializados.

Portugal: da repressão à celebração em liberdade

Em Portugal, o 1.º de maio começou a ser assinalado ainda no final do século XIX, com as primeiras comemorações em 1890.

No entanto, durante o Estado Novo, estas manifestações foram reprimidas e praticamente silenciadas. Só após a Revolução de 25 de Abril de 1974 é que o Dia do Trabalhador voltou a ser celebrado livremente e foi instituído como feriado nacional.

Esse primeiro 1.º de maio em democracia ficou marcado por grandes manifestações populares, num ambiente de conquista de liberdade e afirmação de direitos sociais.

E nos Estados Unidos?

Curiosamente, o país onde tudo começou não celebra o Dia do Trabalhador a 1 de maio.

Nos Estados Unidos, o “Labor Day” é assinalado na primeira segunda-feira de setembro. A escolha foi feita para evitar associações ao movimento operário mais radical e às origens socialistas da data de maio.

Um símbolo que continua atual

Hoje, o Dia do Trabalhador mantém-se como um momento de reflexão e reivindicação. Para além de celebrar conquistas históricas, continua a ser um espaço para discutir desafios contemporâneos como a precariedade, a conciliação entre vida profissional e pessoal ou a evolução do trabalho na era digital.

Mais de um século depois, o significado permanece claro: o 1 de maio não é apenas uma data no calendário, mas um símbolo global da luta por dignidade no trabalho.