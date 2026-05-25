Taxar os mais ricos não ajuda os mais pobres. Então, Jeff Bezos?
Um dos homens mais ricos do mundo surpreendeu com uma proposta que parece saída de um manifesto comunista: acabar com os impostos sobre o rendimento para 50% dos trabalhadores americanos. Afinal, para Jeff Bezos, taxar os mais ricos não ajuda os mais pobres.
No passado dia 20 de maio, Jeff Bezos estava em Merritt Island, na Florida, junto às instalações da sua empresa espacial Blue Origin, quando fez uma declaração que rapidamente saiu das páginas de economia para chegar a toda a gente.
Segundo a CNBC, o fundador da Amazon e presidente executivo da empresa disse que o imposto sobre o rendimento para metade dos trabalhadores americanos devia ser simplesmente eliminado.
O 1% mais rico paga cerca de 40% de toda a receita fiscal, e a metade de baixo paga 3%. Não acho que deva ser 3%. Acho que deve ser zero.
Opinou o multimilionário, acrescentando que "não quero reduzir; quero eliminar".
Exemplificando, Bezos citou o caso de uma enfermeira, em Queens, Nova Iorque, que ganhe 75 mil dólares por ano e pague mais de mil dólares por mês em impostos.
Esse é um dinheiro que podia ajudar com a renda, com a alimentação, com o que fosse. Não devíamos estar a pedir a esta enfermeira que mande dinheiro para Washington. Devíamos mandar-lhe um pedido de desculpas.
Os números por detrás da proposta
Números da Tax Foundation, citando os dados mais recentes do fisco americano referentes a 2023, os contribuintes na metade inferior da escala de rendimentos tinham um rendimento bruto ajustado de cerca de 54 mil dólares. No topo, os 1% mais ricos auferiam pelo menos 676 mil dólares anuais.
Na intervenção, Jeff Bezos não apresentou um plano detalhado sobre como compensar a receita perdida, reconhecendo que os detalhes práticos exigiriam legislação.
Contudo, esclareceu que "podem duplicar os impostos que eu pago e isso não vai ajudar aquela professora em Queens. Prometo-vos".
Se as pessoas querem que eu pague mais mil milhões, então tenhamos esse debate. Mas não finjas que isso vai resolver o problema.
A proposta surge num momento de tensão fiscal nos Estados Unidos, após a senadora Elizabeth Warren ter apresentado, em março, a Ultra-Millionaire Tax Act, que propõe um imposto anual de 2% sobre patrimónios acima dos 50 milhões de dólares.
Na Califórnia, promotores de uma iniciativa legislativa recolheram assinaturas suficientes para levar a votos, em novembro, uma taxa de 5% sobre multimilionários.
O que isto significaria para os mercados?
O executivo da Amazon deixou claro que pretende levar esta proposta aos mais altos níveis de decisão política americana, afirmando que vai defender a mudança publicamente.
Para os investidores, uma redução do imposto sobre o rendimento para metade dos contribuintes americanos teria efeitos significativos no consumo privado, na poupança das famílias e no défice federal.
Os 3% de receita fiscal que o grupo mais pobre representa teriam de ser compensados de alguma forma, seja através de cortes na despesa, novos impostos sobre a riqueza ou mais endividamento público. Cada um destes cenários teria impactos distintos nos mercados e na macroeconomia.
Em Portugal, qual seria o resultado desta equação?
A questão que Bezos colocou com a enfermeira em Queens pode ser transposta para Portugal, onde a ideia de taxar os mais ricos em favor dos mais pobres surge frequentemente.
Com o salário médio português a rondar os 1700 euros brutos mensais, em 2025, e o mediano os cerca de 980 euros, em 2024, as deduções de IRS e as contribuições para a Segurança Social cortam o bolo para um valor substancialmente inferior, enquanto os custos de habitação, alimentação e energia continuam a subir a um ritmo que os salários não acompanham.
De facto, embora o IRS português seja progressivo, com taxas que vão dos 13% até aos 48%, a carga contributiva efetiva sobre os rendimentos mais baixos, somando as despesas de cada agregado, pesa de forma considerável em quem menos tem.
Com um peso considerável nos rendimentos, em Portugal, ao contrário dos Estados Unidos, o Estado social depende de forma muito mais direta das contribuições para financiar saúde, educação e pensões.
Por isso, a lógica de Bezos chocaria com a arquitetura do Estado-providência europeu. Ou será que taxar os mais ricos ajudaria mesmo os mais pobres?
Imagem: The Guardian
Neste artigo: Jeff Bezos
taxar os mais ricos sobre a sua riqueza não ajuda os pobres.
essa riqueza são empresas que investigam produzem desenvolvem, bens e serviços, ao tirarmos dinheiro a quem o faz como esperam que a pobreza diminua?
tiras 5% aos ricos, a produtividade cai 5% e esses 5% são distribuídos pelos pobres para aumentar o consumo.
não vai fazer nada mais nada menos do que ajustar os preços a nova realidade onde na pratica existem menos bens e serviços disponíveis.
e tudo o que escrevi atrás com base numa falsa premissa de que o estado saberia distribuir bem esse dinheiro o que na pratica não acontece e a maioria será para desperdiçar, distribuir por amigos, etc……
Que confusão que estás para aí a fazer – a tributação adicional que se está a falar não sobre as empresas, é sobre as pessoas singulares. Não é sobre as empresas de Bezos é sobre a riqueza de Bezos (a somar à que paga pelo seu rendimento anual).
Tiras 5% aos ricos, a produtividade cai 5% … é só conversa da treta.
Lê-se e às vezes salta-se:
Elizabeth Warren apresentou a Ultra-Millionaire Tax Act, que propõe – além do imposto sobre o rendimento, que nos EUA é progressivo como em todo o lado, mas que ela diz que os muito ricos se podem furtar ao pagamento, nomeadamente através da alteração do domicílio fiscal:
– um imposto anual de 2% sobre o património líquido acima dos 50 milhões de dólares
– um imposto anual de 3% sobre o património líquido acima do bilião (milhão de milhões) de dólares, que seria o que Bezos iria pagar.
É deste 1% de que está a falar e o que diz não adianta nem atrasa.
Já agora, como funciona o IRS como nivelador fiscal em Portugal, desde que os que ganham mais não escamoteiem os eu pagamento.
– o salário bruto médio mensal em Portugal rondava os 1.611 euros brutos
– os gestores de que se fala ganham 53x mais, 85.383 €
– Quanto desconta para de IRS e para a segurança social quem ganha 1.611 €, solteiro, sem dependentes? 178 € de IRS (taxa efetiva de 11%) + 177 € para a segurança social (11%) = 355 €, ficam líquidos 1.256 €,
– Quanto desconta para de IRS e para a segurança social quem ganha 85.383 €, solteiro, sem dependentes? 36.500 € de IRS (taxa efetiva de 43%) + 3.392 € para a segurança social (11%) = 39.892 €, ficam líquidos 45.491 €. Dos 53 : 1 do salário bruto, passa para 32 : 1 no salário líquido.
Se já se tributa o rendimento também se deve tributar o património? Bem, em Portugal já se tributa o património imobiliário (IMI).
Para quem acha que quem ganha 5.000 ou 10.000 por mês em Portugal é “rico” , vou deixar aqui este site: https ://engaging-data.com/how-rich-is-elon-musk/
Duvido muito que o musko ficasse muito abalado na sua riqueza (e na riqueza dos seus filhos, netos, bisnetos e trinetos), ou no dinheiro para investir em “inovações” se pagasse impostos “à séria”…
Nem deviam de acumular tanta riqueza logo à partida mas se for preciso aplicar impostos acho muito bem, no sistema que vivemos o dinheiro é importante, pode ser que no futuro não dependemos tanto do dinheiro para sermos dignos e felizes.