PplWare Mobile

Taxar os mais ricos não ajuda os mais pobres. Então, Jeff Bezos?

· Notícias 5 Comentários

Imagem: The Guardian

Neste artigo:

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

  1. andre says:
    25 de Maio de 2026 às 13:31

    taxar os mais ricos sobre a sua riqueza não ajuda os pobres.

    essa riqueza são empresas que investigam produzem desenvolvem, bens e serviços, ao tirarmos dinheiro a quem o faz como esperam que a pobreza diminua?

    tiras 5% aos ricos, a produtividade cai 5% e esses 5% são distribuídos pelos pobres para aumentar o consumo.
    não vai fazer nada mais nada menos do que ajustar os preços a nova realidade onde na pratica existem menos bens e serviços disponíveis.

    e tudo o que escrevi atrás com base numa falsa premissa de que o estado saberia distribuir bem esse dinheiro o que na pratica não acontece e a maioria será para desperdiçar, distribuir por amigos, etc……

    Responder
    • Max says:
      25 de Maio de 2026 às 13:49

      Que confusão que estás para aí a fazer – a tributação adicional que se está a falar não sobre as empresas, é sobre as pessoas singulares. Não é sobre as empresas de Bezos é sobre a riqueza de Bezos (a somar à que paga pelo seu rendimento anual).
      Tiras 5% aos ricos, a produtividade cai 5% … é só conversa da treta.

      Responder
  2. Max says:
    25 de Maio de 2026 às 13:45

    Lê-se e às vezes salta-se:
    Elizabeth Warren apresentou a Ultra-Millionaire Tax Act, que propõe – além do imposto sobre o rendimento, que nos EUA é progressivo como em todo o lado, mas que ela diz que os muito ricos se podem furtar ao pagamento, nomeadamente através da alteração do domicílio fiscal:
    – um imposto anual de 2% sobre o património líquido acima dos 50 milhões de dólares
    – um imposto anual de 3% sobre o património líquido acima do bilião (milhão de milhões) de dólares, que seria o que Bezos iria pagar.
    É deste 1% de que está a falar e o que diz não adianta nem atrasa.
    Já agora, como funciona o IRS como nivelador fiscal em Portugal, desde que os que ganham mais não escamoteiem os eu pagamento.
    – o salário bruto médio mensal em Portugal rondava os 1.611 euros brutos
    – os gestores de que se fala ganham 53x mais, 85.383 €
    – Quanto desconta para de IRS e para a segurança social quem ganha 1.611 €, solteiro, sem dependentes? 178 € de IRS (taxa efetiva de 11%) + 177 € para a segurança social (11%) = 355 €, ficam líquidos 1.256 €,
    – Quanto desconta para de IRS e para a segurança social quem ganha 85.383 €, solteiro, sem dependentes? 36.500 € de IRS (taxa efetiva de 43%) + 3.392 € para a segurança social (11%) = 39.892 €, ficam líquidos 45.491 €. Dos 53 : 1 do salário bruto, passa para 32 : 1 no salário líquido.
    Se já se tributa o rendimento também se deve tributar o património? Bem, em Portugal já se tributa o património imobiliário (IMI).

    Responder
  3. Xtremis says:
    25 de Maio de 2026 às 13:56

    Para quem acha que quem ganha 5.000 ou 10.000 por mês em Portugal é “rico” , vou deixar aqui este site: https ://engaging-data.com/how-rich-is-elon-musk/

    Duvido muito que o musko ficasse muito abalado na sua riqueza (e na riqueza dos seus filhos, netos, bisnetos e trinetos), ou no dinheiro para investir em “inovações” se pagasse impostos “à séria”…

    Responder
  4. Gringo Bandido says:
    25 de Maio de 2026 às 13:56

    Nem deviam de acumular tanta riqueza logo à partida mas se for preciso aplicar impostos acho muito bem, no sistema que vivemos o dinheiro é importante, pode ser que no futuro não dependemos tanto do dinheiro para sermos dignos e felizes.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube