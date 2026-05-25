Taxar os mais ricos não ajuda os mais pobres. Então, Jeff Bezos?

Um dos homens mais ricos do mundo surpreendeu com uma proposta que parece saída de um manifesto comunista: acabar com os impostos sobre o rendimento para 50% dos trabalhadores americanos. Afinal, para Jeff Bezos, taxar os mais ricos não ajuda os mais pobres.

No passado dia 20 de maio, Jeff Bezos estava em Merritt Island, na Florida, junto às instalações da sua empresa espacial Blue Origin, quando fez uma declaração que rapidamente saiu das páginas de economia para chegar a toda a gente.

Segundo a CNBC, o fundador da Amazon e presidente executivo da empresa disse que o imposto sobre o rendimento para metade dos trabalhadores americanos devia ser simplesmente eliminado.

O 1% mais rico paga cerca de 40% de toda a receita fiscal, e a metade de baixo paga 3%. Não acho que deva ser 3%. Acho que deve ser zero.

Opinou o multimilionário, acrescentando que "não quero reduzir; quero eliminar".

Exemplificando, Bezos citou o caso de uma enfermeira, em Queens, Nova Iorque, que ganhe 75 mil dólares por ano e pague mais de mil dólares por mês em impostos.

Esse é um dinheiro que podia ajudar com a renda, com a alimentação, com o que fosse. Não devíamos estar a pedir a esta enfermeira que mande dinheiro para Washington. Devíamos mandar-lhe um pedido de desculpas.

Os números por detrás da proposta

Números da Tax Foundation, citando os dados mais recentes do fisco americano referentes a 2023, os contribuintes na metade inferior da escala de rendimentos tinham um rendimento bruto ajustado de cerca de 54 mil dólares. No topo, os 1% mais ricos auferiam pelo menos 676 mil dólares anuais.

Na intervenção, Jeff Bezos não apresentou um plano detalhado sobre como compensar a receita perdida, reconhecendo que os detalhes práticos exigiriam legislação.

Contudo, esclareceu que "podem duplicar os impostos que eu pago e isso não vai ajudar aquela professora em Queens. Prometo-vos".

Se as pessoas querem que eu pague mais mil milhões, então tenhamos esse debate. Mas não finjas que isso vai resolver o problema.

A proposta surge num momento de tensão fiscal nos Estados Unidos, após a senadora Elizabeth Warren ter apresentado, em março, a Ultra-Millionaire Tax Act, que propõe um imposto anual de 2% sobre patrimónios acima dos 50 milhões de dólares.

Na Califórnia, promotores de uma iniciativa legislativa recolheram assinaturas suficientes para levar a votos, em novembro, uma taxa de 5% sobre multimilionários.

O que isto significaria para os mercados?

O executivo da Amazon deixou claro que pretende levar esta proposta aos mais altos níveis de decisão política americana, afirmando que vai defender a mudança publicamente.

Para os investidores, uma redução do imposto sobre o rendimento para metade dos contribuintes americanos teria efeitos significativos no consumo privado, na poupança das famílias e no défice federal.

Os 3% de receita fiscal que o grupo mais pobre representa teriam de ser compensados de alguma forma, seja através de cortes na despesa, novos impostos sobre a riqueza ou mais endividamento público. Cada um destes cenários teria impactos distintos nos mercados e na macroeconomia.

Em Portugal, qual seria o resultado desta equação?

A questão que Bezos colocou com a enfermeira em Queens pode ser transposta para Portugal, onde a ideia de taxar os mais ricos em favor dos mais pobres surge frequentemente.

Com o salário médio português a rondar os 1700 euros brutos mensais, em 2025, e o mediano os cerca de 980 euros, em 2024, as deduções de IRS e as contribuições para a Segurança Social cortam o bolo para um valor substancialmente inferior, enquanto os custos de habitação, alimentação e energia continuam a subir a um ritmo que os salários não acompanham.

De facto, embora o IRS português seja progressivo, com taxas que vão dos 13% até aos 48%, a carga contributiva efetiva sobre os rendimentos mais baixos, somando as despesas de cada agregado, pesa de forma considerável em quem menos tem.

Com um peso considerável nos rendimentos, em Portugal, ao contrário dos Estados Unidos, o Estado social depende de forma muito mais direta das contribuições para financiar saúde, educação e pensões.

Por isso, a lógica de Bezos chocaria com a arquitetura do Estado-providência europeu. Ou será que taxar os mais ricos ajudaria mesmo os mais pobres?