Ensaio ao Honda Civic 1.0 VTEC Turbo Dynamic

A gama Civic carrega um historial de sucesso desde há quase meio século. A Honda deposita nestes veículos caraterísticas como a segurança, dinamismo e performance. Assim, aceitámos o desafio de testar a décima geração do Honda Civic 1.0 VTEC Turbo Dynamics. Este carro traz algumas particularidades quanto ao estilo agressivo e desportivo, partilhando aqui o ar feroz do topo de gama Type R. Mas atenção, conduzir este carro traz à cena aquela velha história “primeiro estranha-se, depois entranha-se”.

Na verdade, estamos a falar de um Civic a gasolina com motor 1.0 litros sobrealimentado com 129 cv. Surpreendeu!

Primeiras impressões

Recolhemos a viatura e logo esta fez-se notar pela sua cor e design, destacando-se de todas as outras. O imponente spoiler dianteiro, design dos retrovisores e frisos exteriores em preto conferem-lhe um aspeto muito moderno, assim como as jantes de 17’’, também pretas

Saltando para o interior, a posição de condução desafia de imediato a puxar pelos cavalos, mas vamos com calma. Além dos bancos encontrámos outros pormenores com revestimentos em pele e pespontos vermelhos. Num primeiro relance, depois de o pôr a trabalhar, há mais Prós do que contras… mas vamos lá para a estrada.

Exterior

Este é um carro com linhas que não passam indiferentes. É impossível passar e não deixar os transeuntes a olhar. Tem bom ar, é agressivo sem o ser demasiado e é desportivo o quanto baste para não ser vulgar. Estamos perante a décima geração e há muita coisa que não existia.

Nesse sentido, como tudo é novo, a plataforma também o é. Está mais larga e, sobretudo, mais longa e baixa, foi desenhada para parecer uma obra-prima materializada. Tem um estilo de condução mais baixo, mas isso nota-se na distância ao solo. Estamos sentados mais baixo 34 mm e é bastante!

As 5 portas integram-se muito bem numas linhas bem vincadas. As entradas de ar e a gralha dianteira mostram de facto a intenção de marcar. As jantes de 17″ polegadas, pintadas de preto, conferem-lhe um contraste magnífico e evidenciando o tal look desportivo.

A traseira é imponente, graças ao spoler traseiro este deixou de parecer mais um e destaca-se como um entre poucos na estrada. O carro tem um comprimento de cerca de 4 metros e uma largura de 1799 cm. A altura é de 1434 cm.

Interior

O conforto é visível quando entramos no Honda Civic 1.0 VTEC. Muito espaço para as pernas, materiais de qualidade, e ergonomia nos componentes disponíveis. Pedais em alumínio, volante em pele e a manete das velocidades com pesponto em vermelho tornam este carro num desafiador.

Nos lugares atrás podem viajar 3 passageiros de forma confortável, com bastante espaço, até mesmo no lugar do meio. Os bancos podem ser rebatidos para aumentar consideravelmente a capacidade da bagageira, passando de 478 para 828 litros, mas que em termos de carga máxima conta com 1267 litros.

Equipamento

A versão testada vem equipada com muita tecnologia. Aliás, tal como temos visto nos ensaios anteriores, a marca japonesa tem apostado muito na segurança através de tecnologias modernas. Para termos uma ideia, este veículo vem equipado com Airbag i-SRS para o condutor, airbag SRS do passageiro, airbags laterais (dianteira) , airbags laterais de cortina (dianteira e traseira) e encostos de cabeça dianteiros antichicotada.

No que toca ao sistema de travagem, este incorpora travões traseiros 15”, discos sólidos, travões dianteiros 15”, discos ventilados. Não poderia faltar o ABS (Sistema de Travagem Antibloqueio), Distribuição Eletrónica da Travagem (EBD) e Assistência à Travagem (BA).

Estes são apenas alguns, pois ficamos surpresos com outros que são uma presença constante no campo da condução. Principalmente o Sistema de Assistência à manutenção na faixa de rodagem (LKAS), o Sistema de Paragem de Emergência (ESS), o Sistema Atenuante de Saída de Estrada (RDM) e o Sistema de Travagem Atenuante de Colisões (CMBS). Estes sistemas necessitam que nos habituemos ao carro, ou a sua ação pode causar-nos surpresa no momento em que atuam.

No que toca ao entretenimento, contamos com um sistema completo. Além do rápido, permite emparelhar com smartphones, navegação GPS e loja com aplicações do sistema Honda CONNECT.

Condução

É verdade que estamos perante uma estratégia que leva a Honda a privilegiar a diminuição da capacidade dos motores, combinando-a com as tecnologias da injeção direta e da sobrealimentação turbo. Aliás, sentimos isso logo na primeira aceleração. Contudo, o turbo e uma caixa muito equilibrada passam o gozo de uma condução rápida, divertida, mas sempre muito segura.

Quando “abusamos” do carro, sentimos que este tem um equilíbrio fantástico em quase todas as situações e um comportamento excelente que não prejudica o conforto. Na verdade, em pisos mais irregulares, a suspensão absorve de forma eficaz os ressaltos da estrada e mesmo em ritmo forte, o Civic não exige especial atenção ou empenho para curvar depressa e bem.

Em situações mais apertadas, este muda facilmente de direção, sempre controlado e equilibrado com alguma sensibilidade na direção. Até é algo que ajuda atualmente, mas sem perder as precisão.

Quando falamos em suavidade e competência no que toca à suspensão, temos na frente suspensão Ind. McPherson e na traseira Eixo multibraços.

Motor & mecânica

Ensaiamos o Honda Civic 1.0 i-VTEC Dynamic Connect Navi 18YM a gasolina, com 988 de cilindrada e 129 cv às 5.500 rpm. Apresenta um binário máximo de 200 Nm às 2.250 RPM. Bem sentados, este veículo leva-nos dos 0 aos 100 km/h em 10,9 segundos e a uma velocidade máquina de 203 km/h.

Consumos

Este ponto é importante para quem quer um carro a gasolina que tenha um ar feroz, que seja rápido no dia a dia e que desperte emoção na condução. Estamos perante um carro cujo som desperta emoção à ação e os consumos são elevados apenas se abusarmos do acelerador. Claro, se tivermos uma condução serena e otimizada, a média salta para os 6,5 l/100 km, o que é um registo muito bom e um ponto positivo para este i-VTEC.

IMAGEM

Ficha técnica

MOTOR

Arquitetura : 3 cilindros em linha

: 3 cilindros em linha Capacidade : 988 cc

: 988 cc Alimentação : Inj. direta, Turbo, Intercooler

: Inj. direta, Turbo, Intercooler Distribuição : 2 a.c.c./12v

: 2 a.c.c./12v Potência : 129 cv/5500 rpm

: 129 cv/5500 rpm Binário: 200 Nm/2250 rpm

TRANSMISSÃO

Tração : Dianteira

: Dianteira Caixa de velocidades: Manual de 6 velocidades

CHASSIS

Suspensão F : Ind. McPherson

: Ind. McPherson Suspensão T : Eixo multibraços

: Eixo multibraços Travões F/T : Discos ventilados/Discos

: Discos ventilados/Discos Direção/Diâmetro de viragem: Elétrica/11,8 m

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Comprimento/Largura/Altura : 4,518/1,799/1,434 m

: 4,518/1,799/1,434 m Distância entre eixos : 2,697m

: 2,697m Mala : 478 a 1267 litros

: 478 a 1267 litros Depósito de combustível : 46 litros

: 46 litros Pneus F : 7,5jx17-235/45 R17

: 7,5jx17-235/45 R17 Pneus T : 7,5jx17-235/45 R17

: 7,5jx17-235/45 R17 Peso : 1350 kg

: 1350 kg Relação peso/potência: 10,71 kg/cv

PRESTAÇÕES E CONSUMOS OFICIAIS

Velocidade máxima : 203 km/h

: 203 km/h Aceleração 0-100 km/h : 10,9 s

: 10,9 s Consumo médio : 5,1 l/100 km

: 5,1 l/100 km Emissões de CO2: 117 g/km

Honda Civic 1.0 i-VTEC Dynamic