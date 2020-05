Huawei já detém um terço do mercado global de smartphones 5G

A Huawei tem sido o nome mais sonante associado à rede 5G, com vários equipamentos já lançados, e outros pensados, com esta inovação. Agora a empresa chinesa veio afirmar que detém já 1/3 de todo o mercado global de smartphones de quinta geração.

Não há ainda muitas marcas de equipamentos móveis a investir na tecnologia 5G. Mas os passos mais acelerados estão, sem dúvida, a ser dados pelas empresas da China.

Huawei já vendeu 15 milhões de smartphones com 5G

Durante uma conferência com analistas de mercado, a gigante tecnológica fez questão de mostrar que tem bastante poder no setor da quinta geração. De acordo com a empresa chinesa, a sua presença no mercado dos smartphones 5G já é bastante poderosa.

A Huawei adianta que, até ao momento, já vendeu 15 milhões de equipamentos que integram conetividde 5G. Isto faz com que a marca do país asiático detenha agora 33,2% do mercado global de smartphones 5G no primeiro trimestre de 2020. Em termos práticos, a Huawei tem então um terço do mercado global de dispositivos de quinta geração.

Mas o cenário fica ainda mais positivo quando se restringe só ao mercado chinês. Aqui, a empresa revela que tem uma participação de mercado de 55,4%, ou seja, mais de metade dos smartphones 5G na China são da marca Huawei.

Por sua vez, de acordo com a Strategy Analytics, a Huawei está quase empatada com a Samsung, dividindo a liderança com a sul-coreana no mercado global de equipamentos 5G. Estes valores conseguem-se com a adição das vendas de equipamentos da Honor, subsidiária da Huawei.

Mesmo com os conflitos existentes com os Estados Unidos da América, a Huawei não baixa os braços. E para contornar estas quezílias, a marca tem apostado em componentes fabricados inteiramente China para a produção dos seus smartphpnes, como por exemplo o Huawei Mate 30 5G.

Por outro lado, espera-se que a Apple lance os seus primeiros iPhones com rede de quinta geração ainda este ano e, depois, veremos qual o impacto que terá nas vendas do mercado global destes smartphones.