Chegou o Android Auto 9.9 com um lote de novidades para os utilizadores

As atualizações do Android Auto tÊm estado a surgir a um ritmo elevado, sempre com algumas melhorias, sem sempre visíveis. A versão 9.9 desta app da Google muda o paradigma e finalmente traz algo que todos podem usar. São muitas as novidades do Android Auto e podem ser já aproveitadas.

Google traz mais uma mudança para o Android Auto

A última grande novidade do Android Auto foi a sua nova interface Coolwak. Esta mudou de forma completa a sua utilização e dá aos utilizadores ainda mais facilidade na sua utilização, ao mesmo tempo que torna mais simples visualizar a informação útil.

Com a nova versão, a Google resolveu mudar algumas das funcionalidades, em especial no que toca aos contactos e à sua pesquisa. Estes passam a poder ser escolhidos diretamente na interface após uma primeira pesquisa. Até agora estes apenas podiam ser ditados, o que nem sempre era simples de usar.

Esta utilização não se limitará às chamadas de voz, mas estará disponível em outras apps que precisem que os contactos sejam escolhidos. Ao dar um comando de voz, se precisar de contactos, aparecerá a lista dos principais, sendo também acessível uma lista de contactos adicionais.

Mais novidades esperadas nesta atualização

Alem desta mudança importante, a Google deu também ao Android Auto 9.9 mais algumas melhorias, agora pouco visíveis. Falamos da correção de alguns bugs e problemas, bem como a normal otimização para tornar mais rápida esta proposta.

A nova versão do Android Auto já está disponível para atualização na Play Store. Todos os que preferirem, podem aceder também a esta app de fontes confiáveis, para assim anteciparem o processo de atualização que ainda pode demorar alguns dias a chegar aos smartphones.

Esta versão traz de volta os esperados melhoramentos no Android Auto que se esperavam. A Google terá algo especial para a próxima atualização, a 10, ainda que não tenha sido revelada qual será a mudança nesta proposta dedicada aos smartphones e aos automóveis.