A nova corrida ao espaço tem 2 concorrentes que estão a lutar pelo sucesso. Falamos da SpaceX e da Blue Origin, que conseguiram já colocar astronautas no espaço nos seus foguetões e mostram o caminho para o progresso. Agora, a empresa de Jeff Bezos revelou os seus planos para o futuro e mostrou que quer abrir novos locais de lançamento de foguetões fora dos EUA.

Até agora tanto a SpaceX como a Blue Origin ainda só lançaram os seus foguetões dentro do território dos EUA. É aqui que têm as suas sedes e todas as bases para gerir e manter os seus equipamentos sensíveis e todo o desenvolvimento associado.

A empresa de Jeff Bezos tem agora novas ideias e quer alargar as suas bases de lançamento. Segundo as palavras da empresa, os seus planos para expandir suas operações para a "Europa e além". Parte desse crescimento depende de encontrar um local para uma instalação de lançamento internacional.

Como se sabe, a Blue Origin já estabeleceu raízes no Texas, Washington, Flórida e Alabama, mas quer agora alargar fronteiras para fora dos EUA. Aind aassim, estamos no início deste processo e a empresa ainda não escolheu o novo local a partir do qual fará o lançamento de foguetões.

Para além deste plano, a Blue Origina revelou ainda que está no mercado de forma ativa. Está a procurar ativamente por novas aquisições e parcerias fora dos EUA em áreas como construção de equipamentos e de software para os seus dispositivos.

Do que o CEO da empresa revelou, a Blue Origin procura qualquer empresa que fazer crescer a empresa e satisfazer os seus clientes. A ideia não é fazer compras em função do tamanho ou volume, mas sim do que estas possam acelerar a empresa a conseguir cumprir os seus planos de forma rápida.

Ainda que esteja atrasada em relação ao que a SpaceX já conseguiu, a Blue Origin está ativamente a querer acompanhar a sua rival. Tem planos para a próxima viagem à Lua e para tornar anda mais frequente as viagens de turismo ao espaço.