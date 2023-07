Scooter elétrica movida a energia solar pode prescindir do carregar elétrico

Com o preço dos painéis solares a cair para valores muito aceitáveis, os fabricantes de qualquer dispositivo que possa apanhar sol questionam-se se não está na hora de imitar as velhas calculadoras. Sim, não pensem que ter um painel solar para alimentar um dispositivo é coisa do presente! Mas, vejam estas scooters a energia solar, que poderão tornar-se tendência.

Uma scooter alimentada a energia solar

Como parte da exposição Eurobike 2023, a S80 Solar Scooter foi apresentada como uma solução de micro-mobilidade movida a energia solar para o problema da falta de autonomia.

A empresa chinesa Jiangsu Snail Zhixing Technology anunciou a S80 Solar Scooter. Esta scooter é um veículo elétrico compacto que oferece um alcance ilimitado, graças ao seu mecanismo de geração de energia solar. A scooter representa um marco importante na evolução da scooter elétrica como solução de micro-mobilidade, hoje em dia muito em voga nos meios urbanos.

A trotinete de pé apresenta um design que parece ultrapassar o desafio da falta de área de superfície para a integração do painel solar. A S80 Solar Scooter foi concebida de forma a maximizar a pequena área de superfície disponível para a scooter. O veículo vem com uma parte frontal expansiva que aloja o painel solar para a produção de eletricidade.

A S80 Solar Scooter é a mais recente e-scooter a tentar utilizar a energia do sol para eliminar a ansiedade da autonomia em viagem.

Conforme refere a empresa, a S80 Solar necessita de 7 a 14 horas de luz solar para ficar totalmente carregada. Esta scooter pode fornecer entre 35W e 70W de potência para carregar a bateria incorporada na scooter de aspeto único. Um carregamento completo da scooter permite uma autonomia de 35 km, o que é suficiente para a maioria das deslocações urbanas diárias.

A bateria está alojada no piso e alimenta um motor de cubo traseiro com uma potência até 350 W. A S80 Solar Scooter tem uma velocidade máxima de 25km/h.

A scooter também não é um produto simples, uma vez que vem com algumas características tecnológicas decentes. Estamos a falar de GPS integrado para fins de localização e antirroubo, e um painel digital bem equipado para informações sobre a condução, como velocidade, estado da bateria, sinal de mudança de direção e controlos de cruzeiro.

Espera-se que a Jiangsu S80 Solar Scooter possa em breve entrar no mercado europeu. Segundo consta, passou em todos os testes de certificação para garantir a sua venda legal nos EUA.

A scooter custará 1.400 dólares (cerca de 1280 euros), mas a Jiangsu ainda não declarou nenhuma data oficial de lançamento do produto.