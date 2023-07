O mercado dos carros elétricos está ao rubro e curiosamente com 2 marcas recentes, a Tesla e a BYD. A cada trimestre os resultados de vendas impressionam e agora voltaram a deixar uma marca. Depois da Tesla, também a BYD teve resultados impressionantes e mostrou vendas que superaram a empresa americana.

A BYD ultrapassou a Tesla no segundo trimestre de 2023, com a construtora chinesa a registar vendas recordes de veículos híbridos e elétricos. Entre abril e junho, a BYD vendeu mais de 700 mil veículos, quase o dobro do número vendido no mesmo trimestre do ano passado, estabelecendo um novo recorde trimestral.

No domingo, a Tesla anunciou que alcançou seus melhores resultados trimestrais. A empresa produziu cerca de 480 mil veículos e entregou mais de 466 mil.

Em junho, a BYD, apoiada por Warren Buffett, vendeu um total de 253.046 veículos com as suas novas tecnologias, um aumento de 89% em relação ao ano anterior. Estes dados surgem de um documento da empresa divulgado no passado domingo.

Estas foram as melhores vendas mensais que a marca já alcançou. Os veículos que tem no mercado incluem EVs movidos a bateria e híbridos plug-in. As duas empresas estão entre os fabricantes de carros elétricos mais vendidos no planeta. A BYD ainda está atrás da Tesla globalmente, isto em termos de vendas de veículos elétricos puros.

Ainda assim, e na China, a empresa com sede em Shenzhen disparou como a marca líder do mercado. Em maio, vendeu cerca de 119 mil EVs puros, mais que o dobro do mesmo período do ano passado.

Em comparação, a Gigafactory da Tesla localizada em Shanghai entregou 77.695 veículos em maio, um aumento de 142% em relação ao ano anterior. Estes dados estão de acordo com as estatísticas mais recentes divulgadas pela Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis.